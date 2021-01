GOUPIL, Annie



C'est avec grande tristesse que nous annonçons le décès d'Annie Goupil, le 8 janvier 2021, au trop jeune âge de 44 ans. Elle laisse dans le deuil son époux Philippe Dionne, ses enfants Louis, Henri et Livia, ses parents Pierrette et Jean-Yves Goupil, son frère Patrick (Chantale Martineau), sa sœur Mylène (Sylvain Tardif), ses nièces Juliette, Eve, Jeanne et Estelle, ses beaux-parents Jocelyne Papineau et Jean-Claude Dionne, ses beaux-frères Éric et Jean-Marc, de même que leur conjointe et enfants, ainsi que de nombreux parents et amis.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Fonds de développement en théranostique - CHU.https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DG/