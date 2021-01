JOLICOEUR NOEBERT, Christine



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Christine Jolicoeur, survenu à Québec le 14 janvier 2021. Elle était l'épouse de Dieter Noebert, la fille de feu Berthe Grégoire et de feu Ovide Jolicoeur. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil son époux Dieter Noebert; ses sœurs : Odette Jolicoeur (John Fleming), Nicole Jolicoeur (Claude Mongrain) et Hélène Jolicoeur (Jean-Pierre Ducruc); ses enfants : Daniel Noebert (Cathy Bielak), Diane Noebert (Patrick Racine) et Pierre Noebert (Marie-Claude Plourde); ses petits-enfants : François et Charlie Noebert; ses belles-sœurs : Edeltraud Graham et sa famille aux États-Unis, Bärbel Schickling et sa famille en Allemagne; ses nièces, petites-nièces, neveux et petits-neveux d'ici et d'ailleurs, notamment Jennifer Fleming et sa famille, Virginie et Sandrine Ducruc et leurs conjoints, les enfants de son frère feu André Jolicoeur : Christine, André, Élisabeth, Anne-Marie Jolicoeur et leurs familles; Émilie et Antoine Mongrain et leurs familles; ses cousins et cousines; sa " sister " Patricia Lemieux ainsi que nombre d'amies et amis précieux. La famille tient à remercier les membres du personnel du CRCEO du CHU de Québec, son médecin de famille Dre Anne-Marie Fleury, les membres de l'unité de soins palliatifs du CLSC de Sainte-Foy et tous ceux qui l'ont assistée dans ses derniers moments pour les bons soins et le soutien apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la SPA de Québec, 1130 avenue Galilée, Québec (QC) G1P 4B7, téléphone : 418 527-9104 ou au CRCEO de l'Hôtel-Dieu de Québec, 6 rue McMahon, Québec (QC) G1R 3S1, téléphone : 418 525-4444. https ://spadequebec.ca/faire-un-don/ https ://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/SCR/" Repose en paix chère sœur, tu nous laisses un amour impérissable qui éclairera nos vies à jamais. "Odette, Nicole et HélèneNe pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.