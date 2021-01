DUMONT, Gracia



À Québec, le 6 janvier 2021, à l'âge de 94 ans et 6 mois, est décédée madame Gracia Dumont, épouse de feu monsieur Marcel Sévigny, fille de feu madame Marie-Blanche Fricot et de feu monsieur Alfred Dumont. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils, feu André Sévigny (Diane Sévigny), ses deux petits-fils: Michel Sévigny (Karen Sévigny) et Benoit Sévigny (Sandra Tremblay); trois arrière-petits-enfants; sa sœur, Thérèse Dumont (feu Marcel Vézina) et sa belle-sœur, Lucette Lachance (feu Napoléon Dumont). Elle laisse également dans le deuil ses neveux et nièces des familles Dumont et Sévigny ainsi que plusieurs ami(e)s. La famille tient à remercier très sincèrement tout le personnel du CHSLD de Limoilou, spécialement l'équipe du 3e étage pour leurs bons services. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Les Petits Frères (168, rue Chabot, Québec G1M 1K5) www.petitsfreres.ca.