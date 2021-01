GUAY, Marguerite



C'est avec tristesse que nous vous faisons part du décès de Madame Marguerite Guay survenu à Lévis, le 15 janvier 2021, à l'âge de 87 ans et 9 mois, elle était la fille de feu Armande Faucher et de feu Émile Guay, ex-conjointe de feu Raymond Sévigny. Outre deux de ses enfants qu'elle est allée rejoindre : feu Daniel et feu Brigitte, elle laisse dans le deuil : Gilles (Paule Proulx), Jacynthe (Denis Lord), Andrée (Jean-Yves Audet) et Pierre (Chantal Martel); ses petits-enfants : Annick, Renée, François, Philippe, feu Audrey, Maude, Caroline, Marie-Pier, Samuel, Émile et Pierre-Luc; ses arrière-petits-enfants : Cassandre, Loïc, Cédrick, Christopher, Abygaelle, Eva-Lisa, Maëlle, Raphaël, Alexis, Félix et Léane; ses frères et sœurs : Monique (feu Émilien Champagne), feu Clément, Jacqueline (feu Jean Michaud, Euclide Bédard), Rosaire (Carmelle Lachance), feu Annette (Gérard Lessard), Sr Claire-Hélène (s.s.s.c.m.), Denyse (Fernand Blouin), Suzanne (feu Daniel Gilbert), feu Benoit (Ginette Lessard), Louise (Caroll Labrecque) et Réal (Nicole Blouin). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces ainsi que plusieurs autres parents.La famille tient sincèrement à remercier le personnel du Centre d'accueil Saint-Joseph de Lévis et spécialement ceux du 5e étage d'Youville pour l'attention porter à notre mère.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Centre d'accueil St-Joseph de Lévis ou toutes autres fondations. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire