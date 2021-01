GAGNON, Marcelle Pomerleau



À la Résidence Saint-Antoine, le 17 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée entourée des siens dame Marcelle Pomerleau, épouse de feu monsieur Jean-Louis Gagnon, fille de feu Arthur Pomerleau et de feu Marie-Claire Bureau. Elle demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Doris (Martine Brodeur) et Brigitte (Denis Gilbert); ses petits-enfants: Gabriel (Chanie), Émilie (Vincent) et Holly; son arrière-petit-fils Louis. Elle était la sœur de : feu Annette (feu Aurèle Giguère), feu Jeanne (feu Sauveur Fontaine), feu Rhéa (feu Yvon Cliche) et feu Lucille (feu Léo Doyon). Elle était la belle-sœur des membres de la famille Gagnon : feu Marie-Paule (feu Roger Paré), feu Henri (feu Carmella Vaillancourt), feu Abbé René, feu Mariette (feu Jean-Paul Sylvain), feu Denise (feu Georges Dionne), feu Madeleine, feu Alice (feu Roger Larose), feu Thérèse (feu Jean-Paul Tessier), feu Guy (feu Rollande Julien), feu Marcelle et Conrad (Suzanne Jeannot), ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s.La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de la Résidence Saint-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Société Alzheimer de Québec, 305-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-527-4294.