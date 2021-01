CLAVET, Réjean



À son domicile, le 17 janvier 2021, à l'âge de 71 ans, des suites d'une longue maladie, est décédé M. Réjean Clavet. Il était le fils de feu Raymond Clavet et feu Alvine Rhéaume. Il demeurait à Lévis. Il laisse dans le deuil, son amie intime, Louise de Grandmont, ses frères et soeurs: Maurice (Louise), Sylvie, feu Marcel, feu Gérard, feu Paul-André, feu Gilbert (Ghislaine), feu Monique (Léo), feu Noella (Jacques); ainsi que plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s.Un merci spécial à l'Hôpital de Lévis pour leurs attentions et les excellents soins prodigués.