TREMBLAY, Robert



Au CHSLD Jardins du Haut Saint- Laurent, le 16 janvier 2021, à l'âge de 93 ans et 8 mois, est décédé M. Robert Tremblay, fils de feu M. Alfred Tremblay et de feu dame Eugénie Danis. Il demeurait à Québec.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Saint-Grégoirede Montmorency. Il laisse dans le deuil sa sœur Donalda (feu André Goupil) et la famille de celle-ci, ceux qu'il considérait pour ses enfants et ses petits-enfants: Monique (Carl Tremblay) et Normand (Lise Gagnon, feu France Gauthier); Simon (Nadia Leclerc), Julie (Patrick Brûlé), Marie-Andrée et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier chaleureusement le personnel du 3e côté fleuve du CHSLD Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués. Il est allé rejoindre ses frères et sœurs: Aline (Joseph Vaillancourt), Joseph Mecteau), Juliette (Polycarpe Bolduc), Gérard, Armand (Yvonne Vaillancourt). Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation du Haut Saint-Laurent, 4770 Rue Saint-Félix, Saint-Augustin-de-Desmaures, QC G3A 0K9 www.canadahelps.org/fr/organismesdebienfaisance/comite-des-benevoles-les-jardins-du-haut-st-laurent/