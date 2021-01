JEAN, Caroline



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Caroline Jean, survenu à Québec le 9 janvier 2021. Elle était l'épouse de monsieur Serge Camiré, la fille de feu Thérèse Beaulieu et de feu docteur Clément Jean. Elle habitait à Québec.Elle laisse dans le deuil son fils Gabriel Camiré-Jean (Mélanie Boudrias); sa petite-fille : Mia Camiré-Boudrias; sa sœur et ses frères : Sylvie Jean (Pierre Rondeau), André Jean (Ivonne Maria De Almeida Luz) et Nicolas Jean; sa belle-mère Gisèle Lacoursière; sa belle-sœur et ses beaux-frères : Sylvie Camiré (Rolland Labelle), Claude Camiré et Dany Laforest ainsi que ses cousins et cousines, ses neveux et nièces et ses ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent aussi se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec, Complexe Synase, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, téléphone : 418 525-4385. https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/Ne pas oublier d'indiquer le nom de la personne décédée et nous transmettrons votre message dans les plus brefs délais.