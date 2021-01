BEAULIEU, Marc



À son domicile de Tadoussac, le 23 décembre 2020, est décédé subitement Monsieur Marc Beaulieu, à l'âge de 78 ans. Il était le fils aîné de feu Marguerite Otis et de feu Gaston Beaulieu. Il a été l'époux de Georgiane Bergeron, originaire de La Malbaie. Il laisse dans le deuil sa fille Geneviève, ainsi que ses petits-fils Charles-Etienne Giguère et Pierre-Louis Beaulieu, ses sœurs Claude, Paule (feu Pierre N.Gagné), Luce, son frère Richard (Marie-Josée Hamel), sa belle-mère Louisette Gravel, ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines, parents et amis.La mise en terre aura lieu au printemps prochain, à Québec, en toute intimité. Si vous le désirez, un don à la Fondation des maladies du cœur peut être fait. Les services professionnels ont été confiés à :