CÔTÉ, Jocelyne



Au Pavillon Murray du Manoir Manrèse, le 16 janvier 2021, à l'âge de 86 ans et 4 mois, est décédée madame Jocelyne Côté, épouse de feu monsieur André Pouliot, fille de feu madame Marie-Louise Houde et de feu monsieur Adélard Côté. Elle demeurait à Québec.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Jo-Anne (Démosthène Blasi) et Christian (Anne Létourneau); ses petits-enfants: Olivier (Audrey Parker) et Julien; ses beaux-frères et belles-sœurs: Florence Bertrand (feu Jean-Guy Pouliot) et Colette Pouliot (Clément Laliberté); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle créera également un grand vide dans la vie de son compagnon des dernières années Jean-Claude Clouet, de son amie de toujours Pauline Santerre et de sa soeur de coeur Annette Pouliot Gilbert. Un merci particulier à l'équipe de soins du Pavillon Murray du Manoir Manrèse et à Élizabeth Pépin, infirmière-clinicienne du CLSC Limoilou.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, avenue Belvédère, bureau 214, Québec, Québec Téléphone : 418 683-8666 Site web : www.cancer.ca et Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec, Québec Téléphone: 418 656-4999 Courriel: info@fondation-iucpq.org Site web: www.fondation-iucpq.org.