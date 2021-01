CANTIN, Éliane



Nous avons le regret de vous annoncer le décès de madame Éliane Cantin des suites de la COVID-19, le 17 janvier 2021, à l'âge de 83 ans. Elle était la fille de feu dame Clara Trépanier et de feu monsieur Armand Cantin. Elle demeurait à Québec.le lundi 1er février 2021 de 13 heures à 15 heures.Elle laisse dans le deuil ses frères et sœurs : feu Alfrédine, feu Romelus (feu Yvette Drolet), feu Gracien (feu Denise Lapointe), feu Roger (Lucille Paquet), feu Marie-Paule (feu Louis de Gonzague Lavoie), Édouard (Diane Paquet), feu Léona (feu Richard Corriveau) et feu Rolande (Borromé Paquet); ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre d'hébergement St-Augustin pour leurs soins exceptionnels ainsi que le Dre Marie-Ann Grenier du CHSLD St-Augustin à Beauport. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du cancer du sein, 1155, boul. René-Lévesque Ouest, bureau 1705, Montréal (Qc) H3B 3Z7, tél. : 1 877 990-7171.