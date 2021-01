TROTTIER, Raynald



Au Centre d'hébergement St-Antoine, le 9 janvier 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Raynald Trottier, époux de madame Danielle Bourget, fils de feu dame Berthe-Alice Element et de feu monsieur Joseph Trottier. Il demeurait à Québec.Outre son épouse Danielle, il laisse dans le deuil sa fille Ann (Mario Lachance), ses petites-filles: Claudie et Jannie; ses frères et sœurs: feu Raymonde (Jacques Turgeon), Jean-Pierre (Madeleine Angers), feu Germain (France Martineau), Michel (Louise Arseneau) et Odette (Denis Verreault); sa filleule Hélène Trottier; son beau-frère Julien Bourget (Shirley Godin) et sa belle-sœur Micheline Bourget (feu Marcel St-Pierre), ainsi que de nombreux neveux et nièces, cousins et cousines et amis. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Antoine pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.L'inhumation des cendres aura lieu au Cimetière St-Charles Mausolée Catherine-de-St-Augustin avec la famille immédiate. Il a été confié à la