LAROUCHE, Charles-Henri



Le 19 décembre 2020, est décédé doucement entouré de l'amour des siens, au CHUL de Québec, à l'âge de 87 ans et 1 mois, M. Charles-Henri Larouche, ami de Lorraine Bernier et de feu Mme Marie-Paule Jauvin, mère de ses enfants. Il était le fils de feu M. Joseph Larouche et de feu dame Juliette Harvey. M. Larouche a été confiée à lapour crémation. Ses cendres seront déposées au columbarium du cimetière Notre-Dame-de-Belmont (Québec). Il laisse dans le deuil ses enfants: feu Sonia (Éric Maltais), Charles, Michel et Daniel (Renée Giguère); ses petits-enfants: Lydia (Pierre-Luc Martineau), Noémie, Vincent, Lorie-Kim, Félix et Sophie; ses arrière-petits-enfants: Évan et Hugo. Il était le frère de: feu Patricia Larouche (feu Léonce Desmeules, feu Mariette Tremblay), feu Robert (Yvette Lévesque), feu Paul-Émile (feu Jacqueline Claveau), feu Éliette (feu René Gagnon, feu Lucie Douillard), feu Thérèse (feu Léonce Fortin), feu Rolande, feu Marie-Marthe (Yvan Ouellet), feu Cécile (Alfred Villeneuve), Lucia (feu Laurier Guérin), Normand (Céline Lapointe) et Lorraine (feu Maurice Maltais). Il était le beau-frère de: Jacques Jauvin (Lorraine Gagné), feu Huguette Jauvin (feu Ron Fortier), Micheline Jauvin (feu Antoine Fortin), Rachel Jauvin, Louise Jauvin (Denis Leclair) et Michel Claveau (Sylvie Morin). Il laisse également dans le deuil ses neveux et nièces, parents, ami(e)s ainsi que la famille de Lorraine Bernier.