DORVAL, Viateur



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 10 janvier 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Viateur Dorval, époux de feu Liliane Gosselin. Il était le fils de feu Hilaire Dorval et de feu Marie-Laure Mercier. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil ses enfants : Lucie et Alain (Céline Paré); ses petits-enfants : Olivier (Anne-Marie Roberge), Fanny (Éric Belemkoabga), Francis (Mégan Chatelain), Alexa-Maude (Laurence Vaillancourt); ses arrière-petits-enfants : Adam, Aurélie et Samira; ses frères et sœurs : feu Marguerite Dorval, Jean-Marie Dorval (feu Géraldine Mercier), Jean-Marc Dorval (Françoise Lamontagne), Louis-André Dorval (Doris Chabot), Lucille Dorval (Jean-Claude Sirois), Cécile Dorval (Paul-Émile Leblanc), Henri Dorval (feu Céline Duchesneau), feu Hélène Dorval, feu Denis Dorval; ses beaux-frères et belles-sœurs : feu Jacqueline Gosselin, Georgette Gosselin (feu Adrien Fortin), feu Jeannine Gosselin (James Dennie), feu Roger Gosselin (feu Huguette Vaillancourt), Lise Gosselin (Roland Alain), ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents, amis et de nombreux compagnons et compagnes de la Résidence Ste-Geneviève. La famille remercie le Dr Samuel Tremblay et le Dr Frédéric Jacques, ainsi que le personnel infirmier de l'IUCPQ pour les bons soins prodigués à leur père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 646-4999.