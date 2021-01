Bob le chef et Léon

Bob le chef habite en colocation avec trois amis et trois chats, dont Léon, un chat mâle tigré de 15 ans, qui est devenu le sien dès son arrivée.

1. Quelle est la raison qui vous a poussé à avoir ce chat chez vous ?

En fait, c’est Léon qui m’a adopté. Il était là avant moi lorsque j’ai aménagé avec trois amis qui vivaient déjà ensemble en colocation avec trois chats, dont Léon. Dès que je suis arrivé, Léon a littéralement changé ses habitudes de vie et s’est rapproché de moi : il me suivait partout, m’observait, etc. Au fil des années, il est devenu mon fidèle compagnon. J’y suis très attaché. J’ai eu beaucoup de chats dans ma vie, mais Léon est vraiment spécial. En fait, c’est ma relation la plus sérieuse des cinq dernières années ! (Rires)

2. Pourquoi avoir choisi ce nom ?

Il s’appelait déjà Léon, en référence à une chanson de Plume, Léon le caméléon.

3. Pourquoi êtes-vous plus « chat » ou « chien » ?

J’ai toujours été un gars de chats. Je les trouve intelligents, indépendants. J’ai toujours rêvé d’avoir un chien, mais ce n’est pas optimal quand tu es cuisinier ou tout le temps sur la route comme moi.

4. Comment décrire en quelques phrases la personnalité de votre animal ?

Il agit comme un petit humain : il jase beaucoup. Tu le sais s’il veut aller dehors ; tu le sais s’il veut manger, etc. Il est aussi très social. Il vient toujours se trouver une place à table quand on soupe ensemble et il écoute attentivement, sans arrêt, la personne qui parle.

5. Racontez-nous un fait cocasse, inusité ou particulier concernant votre animal.

L’été, Léon a l’habitude de passer par le balcon arrière, puis longe les bordures des fenêtres pour venir dans ma chambre. Une nuit, mon fils est venu me rejoindre dans la chambre (il avait fait un cauchemar) et il a vu Léon qui grattait à la fenêtre. Il lui a ouvert pour le faire entrer, mais Léon avait une souris dans la gueule. Mon fils a dit « Ouach ! » Léon a lâché la souris dans l’appartement, nous a regardés tout bonnement et est reparti dehors, de son côté... Il nous a laissés avec son paquet de problèmes. À 3 h du matin, tout le monde cherchait la souris dans l’appartement...

6. Racontez-nous un de ses mauvais coups.

Léon aime les sucreries. Il a un penchant pour les gâteaux, les muffins et surtout les beignes. Il raffole des beignes. Surtout ceux avec du sucre en poudre par-dessus. On est obligé de les mettre sous une cloche à gâteaux sinon, il en prend des bouchées !

7. Quelle est son activité préférée ?

Se promener dehors. Léon, c’est le roi de la cour. C’est aussi un grand fan de Netflix ! Il regarde vraiment l’écran de télé avec moi. Sa série préférée, c’est Breaking Bad...

8. Tel maître, tel chat ?

Il est très relax. Il aime profiter de la vie. C’est un bon vivant. Il aime la bonne bouffe, mais pas le vin, par contre !

9. Qui s’occupe de votre animal lorsque vous partez en vacances ?

Mes colocs s’en occupent. Quand je n’y suis pas, Léon passe tout son temps dans ma chambre. Il y fait le guet.

10. En quoi votre animal peut être une source d’inspiration pour vous ?

Comme je suis cuisinier, j’espère que non ! (Rires)

11. Pendant le confinement, qu’est-ce que votre animal vous a apporté de particulier ?

On se trouvait déjà très chanceux d’être colocs pendant le confinement, mais avec les animaux, ça change tout ! On passe tellement de temps avec eux.

À propos de Bob le chef