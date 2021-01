Bon succès, Lily

Photo courtoisie

Lily Perron (photo), qui était, jusqu’à tout récemment, directrice générale de la Fondation du Centre psychopédagogique de Québec, où elle a notamment piloté avec succès la campagne majeure de financement de l’organisme, vient d’accepter le poste de directrice du développement philanthropique pour la Faculté de pharmacie de l’Université Laval. Détentrice d’un diplôme en géographie de l’Université Laval, Lily Perron est reconnue pour ses qualités de communicatrice, son grand sens des responsabilités, sa riche expérience en philanthropie et en gestion d’organisation, de même que son habileté à travailler en équipe. Bon succès, ma chère Lily.

Nomination

Photo courtoisie

Le gouvernement du Québec vient de procéder à la nomination de François Deschênes (photo) à titre de recteur de l’Université du Québec à Rimouski. Ce neuvième recteur de l’UQAR a grandi à Rimouski, où il a réalisé ses études primaires, secondaires et collégiales. Il est titulaire d’un doctorat en informatique temps réel, robotique et automatique de l’École nationale supérieure des mines de Paris et d’un doctorat en mathématiques (informatique) de l’Université de Sherbrooke, tous deux effectués en cotutelle de thèse de doctorat France-Québec. Vice-recteur à la formation et à la recherche depuis 2012, M. Deschênes succède à Jean-Pierre Ouellet. Il entrera officiellement en fonction le 1er février pour un premier mandat de cinq ans.

Salut Claude

Photo courtoisie

Mes condoléances aux familles Croteau et Vallée, de Québec, à la suite du décès de Claude Croteau (photo), le 8 janvier dernier, à l’âge de 82 ans. Claude fut un de mes premiers patrons à l’époque, il était directeur général de CKCV 1280 à mon arrivée à cette station en 1975. Auparavant, il fut associé au Carnaval de Québec et, beaucoup plus tard, avec Opération Enfant Soleil. Claude s’est occupé longtemps, par la suite, à titre de webmestre, du contenu du site Internet de CKCV, et a participé à certaines retrouvailles des ancien-ne-s (patrons et employé-e-s) de la station. La famille recevra vos condoléances au Complexe funéraire Lépine Cloutier, 6450, boul. Henri-Bourassa, à Québec, cet après-midi, de 13 h à 15 h. Étant donné la situation actuelle reliée à la COVID-19, une limite de 25 personnes devra être respectée. Le port du masque est obligatoire.

Bon anniversaire, Flo

Photo courtoisie

Floribert Langis (photo) aura 74 ans demain dimanche. Cet orphelin de Duplessis demeure à l’Hôpital général de Québec depuis maintenant 5 ans. Il a trouvé les 10 derniers mois pour le moins difficiles, en confinement complet dans sa chambre en raison de la pandémie. Il m’a avoué qu’il pleurait souvent en raison de son isolement, mais aussi des multiples coups durs que la vie lui a apportés au fil des ans (dystrophie musculaire, cancer). Malgré tout, Floribert garde le moral en précisant qu’il ne faut jamais abandonner. « Au moins le hockey des Canadiens de Montréal est de retour », de conclure le maniaque de hockey. Bon anniversaire à l’avance, Flo !

Anniversaires

Photo courtoisie

Marie Morneau (photo), présidente de Marie Morneau Communication et consule honoraire de la République d’Islande à Québec... Joël Bouchard, entraîneur-chef du Rocket de Laval de la LAH, 47 ans... Mario Saint-Amand, comédien et chanteur, 53 ans... Mario Roberge, joueur de hockey (1990-95 – Canadiens), 57 ans... Jean-François Sauvé, joueur de hockey (1980-87 : Sabres, Nordiques), 61 ans... Princesse Caroline de Monaco, 64 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 23 janvier 2020 : Jean-Noël Tremblay (photo) 93 ans, homme politique québécois, député et ministre... 2018 : Lorraine Brunet Bergeron, 93 ans, mère de Michel Bergeron (Nordiques-TVA Sports)... 2018 : Hugh Masekela, 78 ans, trompettiste et véritable légende sud-africaine du jazz... 2015 : Le roi Abdallah d’Arabie saoudite, 91 ans... 2015 : Ernie Banks, 83 ans, ex-joueur des Cubs de Chicago de 1953 à 1971... 2014 : Franz Gabl, 93 ans, skieur alpin autrichien, médaillé d’argent aux Jeux olympiques d’hiver de 1948... 2010 : Paul « Tizon » Bédard, 84 ans, connu pour sa contribution au développement du hockey mineur et junior à Beauport... 2007 : Jean-Paul Canac-Marquis, 86 ans, ex-président de Canac-Marquis Grenier... 2007 : Martin Trudel, 33 ans, ex-défenseur de la LHJMQ... 2005 : Johnny Carson, 79 ans, animateur de télévision américain, surtout connu pour avoir animé l’émission The Tonight Show de 1962 à 1992.