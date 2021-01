LÉGARÉ, Jean-Paul



À l'IUCPQ (Hôpital Laval), le 8 janvier 2021, à l'âge de 76 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Légaré, époux de dame Nicole Tremblay, fils de feu Alexandre Légaré et de feu Alice Proteau. Il demeurait à Québec.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Nicole; ses fils: Marcel (Yvonne Bentara) et Steve (Isabelle Lamothe); ses petits-enfants: Pierre-Alexandre, Roxanne et Christian; son frère Michel et sa sœur Céline, sa belle-mère Jeannette Gauthier, ses beaux-frères et belles-sœurs des familles Légaré et Tremblay, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.