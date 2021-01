RIVARD, Denys



La famille de Denys Rivard a le regret d'annoncer son décès survenu le dimanche 10 janvier 2021 à Montréal à l'âge de 69 ans. Il était le fils de feu Antoine Rivard et de Mme Thérèse Rivard. Outre sa mère, il laisse dans le deuil son fils Vincent Baugnée-Rivard et sa fille Stéphanie Baugnée-Rivard, son conjoint Laurent Dufrane et son petit-fils Axel Dufrane. Il laisse également la mère de ses enfants Mme Micheline Baugnée. Il laisse également ses frères: Pierre (Joane Demers), Michel (Liette Chevalier) et Claude (France Cliche); ainsi que ses neveux et nièces, cousins, cousines et amis.L'inhumation aura lieu dans le lot familial à Québec (Saint-Grégoire de Montmorency) lorsque les conditions de la santé publique le permettront. Une réception aura lieu également à ce moment-là. Vous pouvez communiquer avec la famille à l'adresse de courriel suivante pour plus d'information et communiquer vos messages de sympathie:denys.rivard.2021@gmail.com