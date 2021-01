COVID-19: l’Ontario surpasse le Québec pour le nombre de cas accumulés

Après 11 mois de crise sanitaire, la province la plus populeuse au Canada, l’Ontario, a finalement dépassé le Québec au chapitre du nombre de cas cumulés de COVID-19.

L’Ontario, qui compte 14,6 millions d’habitants, a recensé 2359 nouvelles infections et 52 décès, samedi, portant ses données à ce jour à 252 585 malades et à 5753 morts.

Le Québec, dont la population se chiffre à 8,5 millions de personnes, a signalé samedi 1685 contaminations et 76 fatalités, atteignant un total de 252 176 cas et de 9437 pertes de vie depuis le début de la pandémie.

Les hospitalisations dans la Belle Province ont reculé de 43, samedi, pour un total de 1383, mais quatre personnes de plus se trouvent aux soins intensifs, soit 216 personnes.

«Depuis quelques jours, les [hospitalisations] sont en [baisse], mais elles demeurent encore élevées et les hôpitaux continuent de faire du délestage. Poursuivons nos efforts pour faire [reculer] les cas, ce qui permettra de faire [diminuer] les [hospitalisations]», a indiqué sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux Christian Dubé.

Le Nouveau-Brunswick a annoncé 17 cas de plus, pour un total de 1104. De leur côté, la Saskatchewan et le Manitoba ont respectivement déclaré 274 et 216 nouveaux cas. Les deux provinces de l’ouest ont aussi trois décès chacune de plus à leur bilan.

En après-midi, le Canada comptait 741 958 cas et 18 962 morts depuis le début de la pandémie.

La situation au Canada