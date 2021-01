COVID-19: un test rapide développé au Canada est approuvé

Un test de dépistage rapide de la COVID-19 développé par une entreprise d’Ottawa, qui offre un résultat en moins d’une heure, a été approuvé samedi par Santé Canada. Ce test pourra notamment faciliter le dépistage dans les régions éloignées.

L’entreprise d’Ottawa Spartan Biosciences, qui s’est lancée dans la production de son Système Spartan COVID-19 pour des fins de recherche dès les premiers mois de la pandémie, a annoncé le tout par un communiqué publié sur son site web samedi.

L’approbation du Système Spartan par Santé Canada ouvre la porte à une plus grande production de la petite machine de forme cubique qui pourrait, selon l’entreprise, créer plus de 250 emplois «directs et indirects» à travers le pays.

«Le système Spartan sera en mesure de fournir des résultats de qualité dans les régions éloignées, aux industries et aux milieux ayant un accès limité aux laboratoires, ce qui aidera à alléger le fardeau imposé aux établissements de soins de santé débordés», a-t-on annoncé.

L’élaboration du produit a été faite avec le soutien du gouvernement ontarien et canadien. L’Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa a servi à tester le prototype du test.

«Ce système permet aux équipes de soins de santé de prendre rapidement des décisions importantes en matière de traitement, avec précision et de façon sécuritaire», a déclaré le Dr Derek So, cardiologue à l’Institut.

La livraison des tests au fédéral et aux provinces aurait déjà débuté, a-t-on annoncé.