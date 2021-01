L'ÉCUYER, Marcel



Au Centre d'hébergement Richard Busque de Saint-Georges, le vendredi 8 janvier 2021, entouré des siens, à l'âge de 91 ans et 2 mois, est décédé monsieur Marcel L'Écuyer, époux de madame Jeanne-Mance Trottier, fils de feu Edmond L'Écuyer et de feu Madeleine Naud. Il demeurait à Saint-Georges et était natif de Saint-Alban (Région de Portneuf).Il laisse dans le deuil outre son épouse madame Jeanne-Mance Trottier; ses enfants : Johane (Raymond Morissette), Daniel, Denis (France Tanguay), Sylvain (France Fecteau), Maryse (Serge Moore) et Martine (Bernard Morin), ainsi que ses petits-enfants : David Morin, Marjorie L'Écuyer (Simon Matte), Alexandre L'Écuyer (Bianca Bélanger), Ludovic Moore (Marie-Pier Therriault), Jessica Moore (Mathieu Robinson), Sabrina L'Écuyer (Mickael Maheux), Mélissa L'Écuyer, Stéphanie Morissette (Vincent Gilbert) et Pierre-Luc Morissette (Véronique Labbé). Il était le frère de : Paul, Mariette (feu Gérard St-Amant), Normand (Hélène Raymond, feu Marie-Paule Lirette), feu Laurent (Cinéville Fournier), feu Fabien, Carmen, Rita (Boniface Soucy), Evelyne (Gilles Julien), Laurianne (Claude Groleau), Claire (Claude Grondines), Michel (Colette Guérard), feu Monique et Colombe. Il était le beau-frère de : Jacqueline, feu Denise (feu Jacques Grondines), Jean-Guy (Marie-Paule Gingras), Noëlline (Jean Tessier) et Micheline (Paul-Étienne Garneau). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD Richard-Busque et leurs bénévoles. La famille se réjouit de tous les beaux moments qu'il a vécus à vos côtés. Celle-ci a apprécié aussi tous les efforts mis en place pour maintenir les contacts avec la famille en ce temps de pandémie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches, 440, boul. Vachon Sud C.P.1, Sainte-Marie, Beauce, G6E 3B4.