NADEAU, Dr Aubert



À son domicile, le 11 janvier 2021, à l'âge de 76 ans et 9 mois, est décédé, entouré de l'amour de sa famille, Dr Aubert Nadeau, époux de dame Françoise Bérubé, fils de feu M. Lionel Nadeau et de feu dame Rose-Alma Gendron. Il demeurait à Rivière-du-Loup.Il laisse dans le deuil son épouse Françoise; ses fils: Sacha, Christian (Nicole Ouellet), Bernard (Julie Arseneault); sa petite-fille Élodie; ses frères et sa soeur: Jean-Paul (Madeleine), Michel, Serge (Pauline), Hélène; ses belles-soeurs et ses beaux-frères de la famille Bérubé: Claudette (Gilbert), Johanne (Jacques), Louise (Germain). Sont aussi affectés par son départ ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents et ami(e)s des familles Nadeau et Bérubé. La famille remercie le personnel du CLSC et les bénévoles du Comité d'accompagnement La Source pour leur dévouement, leur support et la qualité des soins prodigués à M. Nadeau. Vos marques de sympathie peuvent s'exprimer par un don au Comité d'accompagnement La Source, CP 423, Rivière-du-Loup G5R 3Z1. Les services professionnels ont été confiés à la :