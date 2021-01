POULIN, Jacques



Nous avons le regret de vous informer qu'est décédé monsieur Jacques Poulin d'un accident, à Saint-Georges, le 16 janvier 2021, à l'âge de 72 ans, époux de dame Marthe Poulin. Il était le fils de feu dame Noëlla Poulin et de feu monsieur Clermont Poulin. Il demeurait à St-Georges, mais ses pieds ont foulé le sol de Rivière-à-Pierre et de Québec.La famille vous accueillera aule mercredi 27 janvier 2021 de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Marthe; ses enfants : Stéphane (Sandra Morin) et Nathalie; ses frères et sœurs : Robert (Nicole Poulin), Carol (Phim Phorm Muangmun), Michel (Yvonne Bastien), Lisette (Pierre-Yves Asselin), Martin (Aline Cloutier), Renaud (Lyne Gaboury) et Louise (Daniel Allen); ses belles-sœurs et beaux-frères : Jacques (feu Pierrette Provost), Céline (Raymond Dallaire), Michèle Michou (J.-Paul Charrette), Jean (Julie Fournier) et Richard (Angèle Cloutier); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et de nombreux ami(e)s.Jacques,Tu resteras à jamais un modèle de positivité et de persévérance. Nous conserverons dans nos cœurs ton amour de la nature et de la vie. Nous nous souviendrons de toi comme d'un homme fort, travaillant et bienveillant. Tu nous as habitués à ce que tout soit fait rapidement, mais tu es parti bien trop vite. Tu seras éternellement dans nos cœurs et nos pensées. Il est où le bonheur…