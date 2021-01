COVID-19: des placentas sous la loupe de chercheurs

Des chercheurs de l’Institut national de la recherche scientifique (INRS) ont obtenu un financement de 100 000 $ de l’établissement universitaire afin de mener un projet de recherche qui permettrait de voir s’il est possible de déceler des pathologies potentielles chez un nouveau-né en analysant des placentas.

Les chercheurs, Cathy Vaillancourt, Laurent Chatel-Chaix, Jean-Charles Grégoire et Nong Zhu, ont comme objectif de documenter et de mieux comprendre l’impact psychosocial de la pandémie de la COVID-19 sur les femmes enceintes, les nouveaux parents et les nourrissons.

En analysant des placentas, ils estiment être en mesure de trouver des indices permettant de déceler des risques potentiels de pathologies, dès la naissance de l’enfant, et de pouvoir intervenir à l’avance et prévenir au mieux ces pathologies.

«Après la naissance, on récupère les placentas, et on étudie différents aspects de celui-ci, dont la morphologie, le développement et certains gènes, dont ceux associés au stress», indique Mme Vaillancourt, professeure à l’INRS.

Facteurs de stress

Elle explique que, dans le contexte de la pandémie, plusieurs femmes enceintes ou qui ont commencé une grossesse durant cette période ont été exposées à différents facteurs de stress, tels que les mesures sanitaires, le confinement ou, encore, le virus.

Ces facteurs de stress peuvent entraîner des impacts sur le développement du placenta, qui peut donc comporter des risques pour l’enfant.

«Il n’y a pas encore de liens directs qui sont faits, mais de plus en plus d’études montrent certains types d’altérations qui sont associés avec certains problèmes chez l’enfant. C’est ce que l’on veut voir, indique la professeure. Le placenta est le miroir de comment s’est déroulée la grossesse.»

Ils devraient pouvoir partager les premiers résultats de leur travail au courant de la présente année.

Ce financement est réalisé dans le cadre d’un programme de soutien à la recherche annoncé cet automne et qui avait pour but de mieux comprendre rapidement divers enjeux et phénomènes liés à la COVID-19.

Quatre autres projets recevront également le financement de 100 000 $, dont l’un qui portera sur les traitements combinés contre le SARS-CoV-2 et un autre qui se penchera sur les impacts socioéconomiques de la pandémie sur les parcours de vie.