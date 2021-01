Accessoires de hockey: les ventes en hausse chez les détaillants

Privés d’importantes sources de revenus en raison de la pandémie, les magasins de sport ont néanmoins remarqué une nette croissance dans la vente d’accessoires pour la pratique du hockey en plein air depuis l’automne. Un petit baume sur le chiffre d’affaires, mis à mal depuis mars.

Filets, rondelles, protège-lames, accessoires pour pratiquer ses habiletés et patins, les détaillants ont été occupés avant la fermeture des magasins décrétée par le gouvernement en décembre.

«On a vendu plus d’accessoires et de buts de hockey qu’à la même période l’an dernier d’octobre à décembre, car beaucoup plus de gens se sont fait des patinoires à leur domicile», note le copropriétaire de cinq succursales de la bannière Sports Rousseau dans la région de Montréal, Marc-Antoine Morin.

Affûtages en demande

Cette hausse d’intérêt des consommateurs pour le hockey à la maison a aussi eu des répercussions positives dans les magasins offrant l’aiguisage des lames de patins.

«On a vu un gros boom pour l’aiguisage de patins quand on a annoncé qu’on allait fermer. On a aiguisé comme jamais les deux semaines avant Noël. On a aussi vendu plus de patins de loisir, mais versus tout ce qu’on perd [en ventes], on est encore très loin [des ventes normales]», explique M. Morin.

Chez Synerglace Canada, qui se spécialise dans la construction et dans la réfrigération de patinoires à ciel ouvert, la vente d’équipements ne dérougit pas cet hiver.

«Que ce soit des bandes, des pelles, des outils et des mini Zamboni, les gens veulent s’équiper pour faciliter leur ouvrage, explique le directeur des opérations, Patrick Couture. Même si c’est dans ta cour et que c’est petit, ça reste beaucoup d’ouvrage, et les gens se rendent compte que ce n’est pas facile.»

Sentiers glacés

L’entreprise basée à Saint-Augustin-de-Desmaures craignait que la pandémie entraîne des répercussions négatives sur ses ventes. Si elle a perdu d’importants contrats avec l’annulation d’événements un peu partout en Amérique du Nord, la popularité des sports extérieurs en cette année spéciale la sert bien.

«On n’a presque plus de matériel tellement on a sorti de stock, se réjouit l’ancien gardien de la LHJMQ et des Citadelles de Québec. La pandémie n’a pas été un frein pour nous. On avait des doutes cet été, et finalement, c’est très bon. Avec nos événements perdus, ça balance un peu.»

Synerglace a aussi obtenu plusieurs mandats avec des municipalités qui ont voulu aménager des sentiers glacés pour leurs citoyens pour qu’ils se changent les idées.

«C’est une bonne année au niveau des demandes des villes», dit celui dont l’entreprise a notamment collaboré avec le Red Bull Crashed Ice et la LHJMQ lors de la Classique hivernale de Saint-Tite, en février 2019.