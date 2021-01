LOZIER, Richard-Marcel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 21 janvier 2021, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Richard-Marcel Lozier, époux de feu dame Rita Simard. Il demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funéraire, de 9h30 à 10h50.L'inhumation aura lieu au printemps, au cimetière de Saint-Grégoire de Montmorency. Il laisse dans le deuil ses enfants: Diane (Michel Leclerc), Joanne (André Laflamme), Christian (Nancy Grenier) et Christine (Jacques Levesque); ses petits-enfants: Kevin, Jessica et Alexandre; ses arrière-petits-enfants: Megan et Allyson; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Simard, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / site internet coeuretavc.ca