GAGNON, Jacqueline Catellier



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 23 décembre 2020, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Catellier, épouse de feu monsieur Luc Gagnon. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule vendredi 29 janvier 2021 de 9 h à 10 h.et de là, au cimetière Notre-Dame des Laurentides pour la mise en charnier.Elle laisse dans le deuil ses fils: Michel et Jacques (Hélène Breton); ses frères et sœurs: feu Rollande (feu Roger Beaupré), feu Jeannine (feu Jean-Paul Belleau), feu Raymond, feu Claude, Pierrette, feu Claudette et feu Micheline (feu Armand Denys); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s.