NEILL, George David



À Québec, le 11 janvier 2021, entouré d'amour de sa famille, est décédé George David Neill, âgé de 77 ans, monsieur George David, fils de feu madame May Hodgins (John McClintock) et de feu monsieur James Neill.Il laisse dans le deuil la mère de ses enfants, Viviane Chouinard, ses enfants: Michael David (Nathalie Ferland) et Deborah Jane; ses petits-enfants: Shonn David (Kasandra) et Philip Andrew; sa sœur Margret et sa famille. Il laisse également dans le deuil ses belles-sœurs, beaux-frères, neveux et nièces. La famille tient à remercier le personnel soignant de Saint-Brigid's Home pour leur dévouement et bons soins.