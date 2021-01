POULIN, Gilles



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 20 janvier 2021, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Gilles Poulin, époux de dame Micheline Laviolette, fils de feu René Poulin et de feu Lucette Gagnon. Il demeurait à Sainte-Pétronille-de-l'Île-d'Orléans autrefois à Baie-Trinité. Il laisse dans le deuil outre son épouse Micheline; ses deux sœurs: Lucie et Rena, ainsi que cinq nièces: Marie-Josée (Bruno Poulin), Chantal, Lucie (Yanick Raymond), Dominique (Robin Côté), Marie-Hélène (Martin Cossette) et petits-neveux et nièces: Gabriel, Gaëlle, Ludovic, Jasmine, Alexandre. Il laisse également avec peine de nombreux cousins, cousines, beaux-frères et belles-sœurs Laviolette et leurs enfants et petits-enfants, sans oublier des compagnons de tennis et des collègues de l'enseignement. La famille tient à remercier tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, ave Belvédère, bureau 214, Québec G1S 3G3 Tél. 418 683-8666 ou au www.cancer.ca. Les cendres seront inhumées ultérieurement au cimetière familial Poulin à Baie-Trinité sous la direction de la résidence funéraire