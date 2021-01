PESANT, Jacqueline Roy



À Lévis, le 10 janvier 2021, à l'âge de 93 ans, est décédée dame Jacqueline Roy, épouse de feu Georges Pesant. Elle était la fille de feu dame Odélie Lapointe et feu monsieur Joseph Roy. Elle demeurait à Lévis, elle était native de Saint-Vallier de Bellechasse, mais elle a passé la majeure partie de sa vie à Montréal.Elle laisse dans le deuil sa fille Diane; ses petits-enfants: Mélanie Picard (Sébastien Cliche), Jean-François Picard et Catherine Picard (Yves Savard); ses arrière-petits-enfants: Noémie, Virginie, Océane, Félix et Delphine; ainsi que ses neveux, nièces, et ami(e)s. La famille tient à remercier tout le personnel de la résidence La Seigneurie de Lévy pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715, avenue des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: (418) 682-6387.