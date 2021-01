Jeux vidéo: le plaisir des sports d’hiver!

Vous détestez l’hiver? Vous êtes un sportif de canapé? Voici de quoi vous donner l’impression que vous pourriez être un champion olympique!

«Steep»

Pour PlayStation 4, Xbox One et PC (disponible via Steam)

Développé par les studios Ubisoft d’Annecy, «Steep» s’apprête à céder sa place à «Riders Republic». Mais, jusqu’en février, les studios organisent encore des activités hebdomadaires en ligne, alors pourquoi ne pas en profiter? Se déroulant dans les Alpes et en Alaska, «Steep» offre aux joueurs un environnement de monde ouvert («open world») dans lequel il est possible de pratiquer le ski, le parapente, la luge, le snowboard, le base jump, le wingsuit, le speedgliding et le rocket wing. Ouf! Axé sur le jeu en ligne (c’est d’ailleurs le défaut principal du titre), «Steep» possède l’avantage non négligeable de donner l’impression de s’aérer... tout en demeurant bien au chaud!

«SSX» (2012)

Pour PlayStation 3 et Xbox 360

Nouvelle version de la série «SSX», ce jeu de snowboard est un incontournable. L’objectif est de compléter les neuf descentes proposées dans des lieux réels (au contraire des titres précédents de la série) comme l’Himalaya. Il est également possible d’explorer l’univers du jeu de manière libre. On note la trame sonore impressionnante, même si elle date de presque... 10 ans!

«Snow»

Pour PlayStation 4 et PC (disponible via Steam)

Motoneige, ski et snowboard sont à l’honneur dans ce jeu se déroulant en plein monde ouvert. Tout est personnalisable, incluant les vêtements, ce qui en fait de «Snow» un jeu dans lequel on peut passer des heures sans s’en apercevoir.

«Forza Horizon 4»

Pour Xbox One, Xbox series et PC

L’un des jeux de course les plus populaires fait la part belle à l’hiver. Dans cette quatrième itération qui se déroule dans une Angleterre presque imaginaire, les changements de saison sont désormais inclus. Toutes les semaines, les conditions météorologiques changent et amènent leur lot de défis supplémentaires. En hiver, cela se traduit par de la neige, du gel et de la glace, laquelle permet également d’atteindre des endroits où il est impossible de se rendre durant d’autres saisons.

«Infinite Air with Mark McMorris»

Pour Play Station 4, Xbox One et PC (disponible via Steam)

Le champion canadien Mark McMorris prête son nom à ce jeu de snowboard. Outre le monde ouvert, les «gamers» ont accès à un éditeur qui permet de créer des environnements personnalisés. Le jeu en ligne offre la possibilité de se mesurer à des amis ainsi que de partager des parcours. De plus, «Infinite Air with Mark McMorris» propose de participer à de vraies compétitions et inclut d’autres champions de ce sport tels que Danny Davis ou Silje Norendal. Bref, du plaisir à gogo!

«Snowtopia»

Gratuit pour Linux, Windows et OSX via teafortwogames.itch.io/snowtopia

Actuellement en développement – c’est pour cela qu’il est gratuit – «Snowtopia» se veut une simulation de développement de station de ski. Il appartient aux joueurs de créer les conditions parfaites afin d’attirer les vacanciers de tous horizons. Créé par Tea for Two, un studio parisien indépendant, «Snowtopia» est, même dans sa forme actuelle, extrêmement prometteur. Alors, si l’envie vous prend de tester le jeu, vous ne le regretterez pas.

«NHL21»

Pour PlayStation 4 et Xbox One

Voici le petit dernier de la célèbre franchise sportive. Parmi les nouveautés de cette édition de qualité développée dans les studios d’EA Sports Vancouver, le mode « Be A Pro» a fait l’objet de beaucoup d’attentions, la carrière d’un joueur est désormais une expérience à part entière comprenant des commentaires, et il y a un nouveau système de conversation avec les personnages non jouables (PNJ ou NPC en anglais).

Pour téléphones

«Roller Polar» (pour iOS et Android): un ours polaire qui dévale une pente. Des obstacles à éviter. Que demander de plus?

«A Good Snowman Is Hard To Build» (pour iOS et Android): un jeu de puzzle absolument adorable et qui a remporté de nombreux prix.

«Ice Rage» (pour iOS et Android): une petite partie de hockey vite fait? C’est ici que ça se passe.

«Alto's Adventure» (pour iOS et Android): encore du snowboard, mais cette fois-ci sur téléphone et avec un visuel qui le rend fort artistique.

La perte de temps utile de la semaine

«Winter Walk», pour iOS et Android, est une amusante petite application. Vous incarnez un gentleman britannique pendant l’époque victorienne. Vous êtes donc habillé en conséquence, haut-de-forme inclus. L’objectif de ce jeu tout public est simple: il vous faut marcher dans les rues en hiver le plus longtemps possible... sans perdre votre chapeau. Et, comme tout bon Anglais, le personnage à l’écharpe rouge s’amuse à faire des réflexions à l’humour très «british».