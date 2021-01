Maple Leafs: Déjà un retour à Calgary pour T.J. Brodie

La division canadienne de cette année dans la Ligue nationale de hockey (LNH) fait en sorte que T.J. Brodie croisera bien souvent l’équipe avec qui il a disputé la majeure partie de sa carrière, les Flames de Calgary.

Désormais avec les Maple Leafs de Toronto, le défenseur de 30 ans effectuera déjà un retour en Alberta, dans un rôle semblable à celui qu’il a connu auparavant.

«Ce sera bien de leur faire face. Je n’ai pas vraiment pensé à ce retour, a confié Brodie en conférence de presse d’après-match, vendredi. Je me concentre sur l’équipe et sur le fait d'apprendre à connaître les gars et les systèmes de jeu et créer une chimie.»

Décrit comme un leader silencieux, l’Ontarien s’est fait une place sur les deux premières paires de défenseurs torontoises. Auteur de trois points en six rencontres et toujours aussi fiable en défense, Brodie s’est déjà attiré les compliments de son ancien entraîneur, Geoff Ward.

«Toronto est devenu meilleur lorsqu’il a signé T.J. Même s’il était silencieux, il jouait un grand rôle dans notre groupe de leaders. Il était important pour notre équipe et si vous regardez Toronto maintenant, il est important pour eux», a mentionné le pilote des Flames, samedi.

Toronto sous le charme

Pour pallier la perte de Brodie, les Flames ont fait l’acquisition de Christopher Tanev, des Canucks de Vancouver. Celui-ci fait bonne impression à Calgary, et Ward sait très bien que ses performances seront sans cesse comparées à celles de son ancien protégé.

«Les deux vont très bien dans notre top 4, a-t-il indiqué. Lorsque T.J. était ici, il jouait beaucoup avec [Mark] Giordano et ils faisaient un bon tandem. Nous aimons beaucoup que ce que Chris apporte à notre alignement en jouant avec les jeunes.»

Ce mouvement de personnel ne semble faire que des heureux pour l’instant, puisque l’entraîneur des Leafs a lui aussi vanté son nouvel arrière. Après six matchs, Sheldon Keefe s’est dit satisfait du rendement de Brodie, qui aide lui aussi les plus jeunes.

«Il a été un gars très fiable, constant, peu exigeant. Comme pour tous les joueurs, il y a une période d’ajustement, mais il a l’air très confortable. [...] S’il fait une erreur, ou que l’équipe fait une erreur, ça ne l’ébranle pas – il y retourne et fait sa présence suivante. C’est très précieux, pour un défenseur en particulier», a admis Keefe.

Les Maple Leafs et les Flames s’affronteront deux fois de suite à Calgary dimanche et mardi.