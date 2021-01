NBA: Steph Curry écrit une page d’histoire

Le joueur vedette des Warriors de Golden State Steph Curry est devenu le deuxième meilleur tireur de trois points de l’histoire de la NBA, samedi soir. Malgré tout, son équipe s’est inclinée 127 à 108 aux mains du Jazz de l’Utah, au Vivint Smart Home Arena.

Curry n’avait besoin que de trois paniers du centre-ville pour rejoindre Reggie Miller au deuxième rang de l’histoire avec 2560. Le joueur de 32 ans a accompli ce fait hors normes au second quart, rendant hommage à son idole de jeunesse en faisant «31» avec ses doigts, le numéro de Miller.

Le compteur de Curry est désormais à 2562 paniers de trois points, soit 411 de moins que Ray Allen, qui est le meneur de tous les temps dans cette catégorie.

Les Warriors n’ont cependant jamais été dans le coup dans cette rencontre et Curry, avec 24 points, a été le meilleur des siens. Du côté du Jazz, six joueurs ont inscrit plus de 10 points.

Les Nets gâchent la soirée de Bam Adebayo

Photo AFP

À Brooklyn, Bam Adebayo a connu le meilleur match de sa carrière, mais les Nets l’ont finalement emporté 128 à 124 sur le Heat de Miami.

Avec 41 points, le pivot américain est devenu seulement le deuxième joueur de l’histoire du Heat à atteindre ce plateau en un match avant l’âge de 24 ans. Dwyane Wade est l’autre à avoir réussi l’exploit.

Malgré qu’Adebayo ait inscrit le tiers des points de l’équipe floridienne, ce sont plutôt les Nets qui se sont imposés. Le Heat avait même effectué une remontée en inscrivant 42 points au quatrième quart, contre 32 pour l’équipe locale.

James Harden a été plutôt discret avec 12 points, mais Kevin Durant et Kyrie Irving ont pris le flambeau avec respectivement 31 et 28 points.

Ces deux clubs se croiseront à nouveau lundi, toujours au Barclays Center.