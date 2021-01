Nouveau départ

Après trois albums sous le nom des Poules à Colin, le groupe de musique traditionnelle a décidé de se renommer Rosier. Le voici qui arrive avec un nouveau disque, Légèrement, qui touche à d’autres styles musicaux.

L’année 2020 avait commencé de très belle façon pour Rosier, qui a passé deux semaines en Nouvelle-Zélande, en janvier.

« On était parti pour la gloire, dit l’interprète et violoniste Béatrix Méthé. C’était la plus belle tournée de notre vie. »

En février, les musiciens entraient en studio pour enregistrer l’album Légèrement. Tout augurait alors bien pour le reste de l’année...

C’est dire à quel point l’arrivée de la pandémie, en mars, a freiné leur élan. « Ç’a été comme un coup en pleine face », reconnaît Béatrix.

Les musiciens ont rangé leur matériel et ils ont finalement décidé de sortir leur nouvel album au début 2021.

Mais au fait, pourquoi avoir laissé tomber le nom Les Poules à Colin ?

« C’était une joke qu’on avait faite en 2008, répond Béatrix. On avait un Colin dans le groupe et on trouvait le nom drôle. Mais il était temps que cette joke-là cesse ! Il n’y a rien d’ironique et macho dans ce qu’on fait. On a pris le nom de Rosier, qui est simple et poétique. »

► L’album de Rosier, Légèrement, paraîtra le 29 janvier. Le groupe fera un spectacle virtuel le soir même, à 20 h, sur facebook.com/rosierband.