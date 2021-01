Pour un meilleur vivre ensemble: la télé citoyenne

Nourrir la réflexion et provoquer des changements, voilà ce que la télévision citoyenne veut faire. À une ère où l’isolement rime avec la solidarité, où l’autonomie se doit d’être grandissante, où la diversité est une richesse et où la désinformation vient brouiller les cartes, ces émissions, qui mettent en lumière de beaux humains et qui soulèvent des questions, ont plus que jamais leur raison d’être pour un meilleur vivre ensemble.

La facture

Depuis plus de 25 ans, cette émission fait la lumière sur des problèmes de consommation soumis par des citoyens. Animée par François Sanche, l’émission met à contribution des journalistes ferrés qui enquêtent sur des irrégularités ou des cas d’abus potentiels subis par des gens du public à la recherche de justice et explications. Régulièrement, les reportages mettent le doigt sur des façons de faire malveillantes ou non justifiées. Certains de ces reportages ont aussi fait bouger des choses dans notre société. De la télé utile pour être mieux outillés collectivement.

► Mardi 19 h 30 sur ICI Télé

Citoyen 2.0

La comédienne Laurence Latreille parcourt le Canada pour aller à la rencontre de citoyens qui ont décidé de prendre les choses en main pour faire bouger et améliorer notre société. Des citoyens aux solutions durables. Des hommes et des femmes qui sont bien ancrés dans l’ici maintenant tout en ayant un regard aiguisé sur l’avenir. On y aborde des questions d’environnement, d’économie, de transport, de solidarité. Le tout dans une formule bien documentée.

► Mercredi 20 h sur Unis TV

L’avenir nous appartient

Émilie Perreault et Monic Néron animent cette nouvelle émission qui met en lumière des initiatives de citoyens pour rendre notre monde meilleur. On parle de journalisme de solutions. L’agriculture, la vie familiale, l’éducation, l’environnement, tous les sujets sont sur la table. Le but est d’avancer collectivement. Les deux journalistes amies vont à la rencontre de gens qui ont entrepris des démarches, qui ont une réflexion pour régler une situation. Le ton est convivial et détendu.

► Jeudi 21 h à Télé-Québec

Unis dans la diversité

Cette série de trois épisodes, initiée par les chambres de commerce culturelles de la métropole et les Rencontres interculturelles pour un meilleur vivre ensemble, représente bien toute la richesse des cultures qui peuplent Montréal. On y parle de l’histoire des communautés juive, latino-américaine, asiatique, haïtienne, africaine et iranienne, de leurs espoirs, de leur dynamisme et de leur contribution au succès économique de la ville à travers différentes rencontres.

► Jeudi 19 h 30 à MAtv

(Re)penser le monde

L’animatrice Sophie Fouron partage sa table avec des universitaires, des penseurs, des chercheurs, des experts qui ont réfléchi aux grandes questions qui nous préoccupent. Le philosophe Normand Baillargeon prend part à chacun des débats. Les premières émissions abordaient la question de la liberté d’expression et de la place des arts dans notre société.

► Mardi 21 h sur la chaîne Savoir média

Code Québec

Inspiré du livre du même nom, Dave Ouellet (MC Gilles) dresse un portrait intéressant des Québécois que nous sommes. Appuyé par Jean-Marc Léger, ses sondages et ses analyses avisées, il part sur les routes du Québec pour prendre le pouls et se nourrir des opinions des citoyens et des réflexions de chercheurs. Les Germaine existent-elles encore ? Le hockey est-il toujours notre sport national ? Pro-environnement et conducteur, n’est-ce pas un paradoxe ? Le résultat est à la fois éclairant d’un point de vue sociologique et distrayant par sa facture et son ton.

► Vendredi 19 h 30 à Télé-Québec

Engagez-moi

Ils s’appellent Claudia, Mathieu, Ismaël ou Nathalie. Ils ont des rêves, des ambitions, de la volonté, un désir de s’accomplir, d’être utiles, mais ils vivent avec un handicap, ce qui malheureusement ne facilite pas l’accès à l’emploi. Cette série suit les démarches de citoyens qui vivent avec un handicap de naissance, à la suite d’un accident ou parce que leur condition est dégénérative. De beaux humains qui veulent être autonomes et mener une vie normale. Leurs revendications comme leurs démarches sont légitimes et courageuses. Ils connaissent leurs limites, mais leurs aptitudes et leurs talents aussi. Une série qui, espérons-le, aura la portée qu’elle mérite pour sensibiliser les patrons à accueillir la différence dans leur entreprise.

► Disponible sur amitele.ca ou ICI Tou.tv

Tenir salon

Un salon de coiffure est un microcosme de notre société et de ses quartiers. Le coiffeur devient souvent un confident, un témoin important de ce qui se vit, en plus d’avoir son propre parcours. C’était donc une idée formidable d’aller à leur rencontre dans cette série hautement humaine qu’anime Sophie Fouron. Diffusés un peu avant les Fêtes, les six épisodes de la première saison nous permettent d’entendre Clermathe, Cesare, Borey, Carlos, Kiêt, Barberito et leurs clients, nous donnant accès à la richesse du multiculturalisme montréalais.

► Disponible sur TV5Unis.ca

Telle est la question

Cette émission est un condensé de toutes les questions que le citoyen peut se poser relativement à un sujet bien actuel, et des réponses précieuses que leur offrent des spécialistes à la fois allumés et sympathiques. À chaque émission, la caméra se tourne vers des groupes de citoyens qui partagent une même passion et qui expriment leurs préoccupations en matière de consommation, d’économie, d’alimentation, d’éducation, de sécurité, de famille, de relation de travail. C’est simple et efficace.

► Du lundi au vendredi 19 h 30 sur la chaîne Savoir média

Ça ne se demande pas

Faire tomber les tabous, c’est la mission de cette émission qui donne la parole à des citoyens allumés concernés par une condition qu’on connaît peu ou mal, qui sème la curiosité et qui trop souvent ouvre la porte à des préjugés. Personnes de petite taille, en fauteuil roulant, amputées, autistes, vivant avec la trisomie 21, un handicap visuel, obsessif-compulsifs ou parents d’un enfant handicapé, à chaque épisode, nos protagonistes, qui font preuve d’une grande authenticité, de générosité et d’une dose d’autodérision, pigent des questions qui viennent du public. Certaines peuvent sembler naïves, d’autres sont plus délicates. L’exercice est à la fois touchant, saisissant et rassembleur pour valoriser chaque être humain et assurer la cohésion sociale.

► Lundi 20 h sur AMI-télé

Au pays du bonheur

Marc-André Carignan, ce diplômé en architecture que l’on voit souvent commenter les affaires municipales, s’intéresse au bonheur des gens. Il mène ici une quête sociologique qui l’entraîne aux quatre coins du monde afin d’observer ce qui rend les gens heureux. Ceux-ci témoignent de leur bien-être et des moyens qu’ils ont pris ou prennent au quotidien pour assurer la qualité de leur vie. On y montre des initiatives citoyennes inspirantes dans des décors qui nous font voyager.

► Mercredi 19 h à TV5

Down to Earth with Zac Efron

Reconnu pour ses performances dans High School Musical et plusieurs comédies, Zac Efron a eu envie de repenser sa vie hollywoodienne. L’année dernière, il a parcouru la planète avec l’expert en bien-être Darin Olien pour aller à la rencontre de gens qui ont adopté des modes de vie sains et durables. Son but, sensibiliser le public à l’importance de protéger la nature par des initiatives écologiques. Ses rencontres le mènent à faire des découvertes insolites et à recueillir des discours engagés par des spécialistes de terrains. Le tout, dans le plaisir et l’exotisme.

► Disponible sur Netflix