Pourquoi une telle envie de vivre au Québec?

Il y a quelques mois, un lecteur qui signait R. Le G., vous parlait d’un ami polonais qui déplorait notre laxisme face à notre langue maternelle. En contrepartie, il nous disait à quel point ce dernier était francophile et comptait demeurer longtemps ici avec sa famille tant il adorait le Québec. Là je me suis demandé : de quoi au juste est-il tombé amoureux ?

D’une population analphabète à plus de 50 % ? D’un système de santé incapable de trouver un médecin de famille à des milliers de Québécois ? Du temps d’attente dans nos urgences, qui frôle les sept, huit, et même neuf heures parfois ? Le pire score du monde occidental ?

De notre génie qui consiste à planter des poteaux au milieu des trottoirs et parfois même sur la chaussée des automobiles ? De notre industrie de la construction encore corrompue et violente ?

De nos vedettes incultes et illettrées ? De l’inculture généralisée ? De notre stade olympique coûteux, inoccupé et pour ainsi dire inutile ? De notre corruption à gogo ? De notre UPAC qui fonctionne tout croche ? De notre juge prête à monter aux barricades pour défendre un pitbull jugé dangereux ?

De notre fausse image de pays accueillant, alors qu’en réalité on constitue une « tribu tissée, tricotée serrée et pure laine » qui ne veut pas de « voleurs de jobs » ? De notre liberté d’expression défendue par un certain archange nommé Mike Ward ?

De notre système de justice incapable de juger qui que ce soit dans un délai raisonnable ? Le plus bel exemple : les quatre années passées à étudier les cas de Nathalie Normandeau et Marc-Yvan Côté pour se terminer en eau de boudin.

De notre fausse joie de vivre, tout aussi faussement alimentée par une tonne de festivals bizarres genre « Festival du cochon » ? Pourquoi pas le « Festival de la vache enragée » ou de « La poule pas de tête » tant qu’à y être ?

L’ami polonais de ce monsieur, s’il est catholique, pourra toujours se réfugier dans une église, puisqu’elles n’ont pas encore toutes été vendues ou transformées en bazars. Mais qu’il sache d’avance qu’elles ne seront remplies que lors des funérailles de mafieux.

Je lui souhaite bonne chance dans son envie de rester longtemps ici, bien que j’en doute, car selon les statistiques, la plupart des Européens qui tentent leur chance ici repartent assez vite.

Rodéric

Corrigeons d’abord une fausse impression donnée par les statistiques que vous avancez sur l’analphabétisme. C’est vrai que 19 % des Québécois sont analphabètes de niveaux -1 et 1 de littératie, mais le 34,3 % de plus est constitué d’analphabètes fonctionnels qui éprouvent de grandes difficultés de lecture (niveau 2 de littératie), mais qui sont capables de très bien fonctionner en société.

J’admets les failles du système de santé : attentes aux urgences et difficultés à trouver un médecin de famille. Mais pourquoi ne pas avoir ajouté qu’une fois entrés dans le système, les patients sont très bien soignés ?

Pour ce qui en est du reste de vos récriminations, certaines sont valables, d’autres moins. Mais si je vous demandais : est-ce que vous ne pensez pas que la réticence de nos gouvernants à exiger l’imputabilité de tous les fonctionnaires dans l’utilisation des fonds qu’ils dépensent à même nos impôts n’est pas responsable de toutes ces bavures ? De même pour le système judiciaire qui laisse les délais s’allonger à l’infini, sans égards aux conséquences ? Tout comme l’acceptation de causes farfelues où la vie d’un humain vaut moins que celle d’un animal ?

Mais, de grâce, laissez-nous au moins les arts pour nous permettre d’oublier tout le reste. Ne vous a-t-on jamais dit qu’à trop embrasser mal étreint ? Des festivals en tous genres existent partout dans le monde pour permettre aux citoyens de ventiler leurs frustrations sans se prendre la tête. Peut-être ce monsieur polonais a-t-il trouvé chez nous mieux que chez lui sur ce plan ?