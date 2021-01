Ski acrobatique: Marion Thénault décroche sa première médaille en Coupe du monde

La skieuse acrobatique québécoise Marion Thénault a atteint son premier podium en carrière en Coupe du monde, alors qu’elle a raflé la médaille de bronze à l’épreuve de sauts à Moscou, samedi.

La nervosité a été une adversaire de taille pour Thénault, qui est parvenue à la neutraliser pour se frayer un chemin jusqu’à la troisième marche du podium. Auteure de deux tops-6 cette saison, la Sherbrookoise de 20 ans avait de grandes attentes avant de s’élancer à cette quatrième épreuve individuelle du calendrier.

«Je n’ai jamais été aussi stressée de toute ma vie, je pense! Je voulais tellement me rendre en super finale une autre fois et avoir la chance de me reprendre. Je ressentais beaucoup de pression, mais je suis très contente d’avoir réussi à bien gérer ma journée et je suis très fière de la façon dont j’ai sauté», a-t-elle raconté.

Faisant preuve de constance lors des qualifications, Marion Thénault était troisième avant d’arriver en grande finale. Elle a pu conserver sa place au classement en amassant 90,59 points à son dernier saut. L’Américaine Winter Vinecki a remporté la médaille d’or grâce à ses 94,11 points et l’Australienne Laura Peel a reçu l’argent avec 92,72 points.

«La petite touche qui me manquait les dernières fois, je l’ai eue aujourd’hui. Quand j’ai atterri en finale, j’ai juste eu l’impression que toute la pression a relâché d’un seul coup, c’est un gros soulagement!» a indiqué Thénault.

Cette médaille de bronze, décrochée à son cinquième départ dans le circuit, représente une belle réussite et une grande source de motivation pour la Québécoise.

«Ça prouve que mon travail prend forme, tant en préparation mentale qu’avec mes sauts. D’être sur le podium, ça m’enlève de la pression et c’est un bel accomplissement, mais je vais en vouloir plus. Je sais de quoi je suis capable et je veux toujours performer au maximum de mes capacités.»