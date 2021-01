Sport scolaire : les étudiants des études supérieures encore délaissés

J’éprouve une certaine frustration face à la nouvelle règle qui empêche tous cégépiens et universitaires de pratiquer leurs sports, car ils ne sont pas au secondaire.

Présentement, j’ai 17 ans, j’étudie au cégep en science humaine et je suis aussi une élève du programme Alliance sport-études en patinage artistique. Ma première session en ligne en tant qu’étudiante aux études supérieures s’est très bien déroulée. J’ai eu de très bonnes notes malgré la plus grande charge de travail que demande l’intégration d’un sport de niveau compétitif avec les études, et ce au travers de la pandémie.

J’ai réussi cela car j’étais en mesure de pratiquer mon sport, de dépenser mon énergie dans une activité qui me plaît tout en me changeant les idées ainsi que de pouvoir voir des personnes tout en respectant les mesures sanitaires.

Cependant, je suis un peu choquée de voir ce qu’il m’arrive. Non seulement ma seule vie « sociale » me sera enlevée, car je ne retournerai pas à l’école en présentiel lors de ma prochaine session (car elle se fera en ligne, pandémie oblige), mais je serai aussi privée de faire mon sport, non pas parce que l’on reconfine complètement, mais seulement parce que j’ai une année scolaire en trop, parce que je fréquente le cégep plutôt que le secondaire.

Oui au primaire et secondaire mais non au cégep et à l’université

On donne la permission au secondaire de faire leur sport, car ce sont des « projets pédagogiques particuliers » étant donné que le sport dans les écoles secondaires fait partie du « cadre scolaire ».

Cependant, moi qui étais élève en sport-études pendant tout mon secondaire et qui a décidé de poursuivre mon sport au niveau collégial dans le programme reconnu du gouvernement, soit l’Alliance sport-études, je ne suis pas considérée comme élève dans un « programme de concentration ».

Pourtant, ce n’est pas comme si faire partie de ce programme ne demandait aucun critère. Contrairement au sport-études et aux programmes de concentrations du secondaire, pour le niveau collégial, je dois avoir le niveau d’identification de ma fédération sportive pour être acceptée dans le programme.

De plus, en me retirant mon sport, cela met aussi mon cours d’éducation physique au cégep en péril, car ce dernier contient uniquement la partie théorique. Pour la partie pratique du cours d’éducation physique, c’est mon sport de l’Alliance sport-études qui est pris en compte. Si je ne peux pas le pratiquer, car la Santé publique m’en prive, que va-t-il arriver? Est-ce que cela va affecter mes notes qui étaient excellentes lors de ma première session? Où vais-je devoir prendre un incomplet « Covid »?

C’est fâcheux pour moi qui était l’an passé en sport-études de voir que je ne suis plus une priorité. C’est dommage de voir que même si l’on fait partie de ce programme pendant les études supérieures, on ne nous accorde plus la même importance.

Nos carrières sportives aussi en souffrent

L’arrêt de mon sport n’affecte pas seulement le côté académique, social et mental. Il affecte aussi mon cheminement, mon développement dans le sport que je pratique depuis maintenant 12 ans. Je ne vous le cacherai pas, lors de la première vague, l’arrêt de mon sport pendant plus de trois mois a eu beaucoup d’impact sur mon développement, ma progression et ma confiance en moi. En effet, je n’ai pas pu progresser autant que je l’aurais souhaité, mais tout le monde était privé lors de la première vague.

Par contre, actuellement, c’est seulement ceux des cours collégiaux et universitaires qui sont pénalisés, les grands oubliés de cette pandémie. Je n’ai pas envie que nos carrières sportives en souffrent parce que nous ne sommes pas au secondaire. Je ne veux pas qu’on nous enlève la possibilité de réussir dans notre sport parce que nous sommes au cégep ou à l’université.

La santé mentale des étudiants

Et ma santé mentale dans tout ça? Vous qui êtes inquiet de la santé mentale de nos cégépiens et universitaires et qui pourtant savez que le sport a un impact sur la santé mentale, pourquoi nous le retirer? Le problème, c’est que présentement on me retire ma vie sociale, car je ne retourne pas à l’école en présentiel lors de la prochaine session. On m’enlève la possibilité de m’entraîner et de me changer les idées, puis on oublie ma santé mentale parce que les études supérieures, ce n’est pas aussi important que le secondaire. Vous savez, c’est fatiguant d’avoir l’impression d’être constamment délaissée par un gouvernement qui, pas plus tard que le 16 janvier, dit s’inquiéter pour la santé mentale des étudiants...

Pas de changement mais plutôt une continuité

On l’a fait lors de la première session, on a été capable de permettre aux cégépiens et universitaires de faire leur sport compétitif. Pourquoi faut-il nous l’enlever?

En considérant que notre session est en ligne, le risque d’éclosion de cas de COVID causé par les étudiants athlètes est donc beaucoup plus faible que pour le secondaire et le primaire vu l’absence de contact au niveau des études.

Pourquoi faut-il nous pénaliser encore une fois? Déjà que je reste chez moi pour mes cours, que les gym sont fermés et que la dernière option pour aider ma santé mentale est la pratique de mon sport et qu’on me l’enlève. Que dois-je faire? Déjà de devoir passer une partie de la journée derrière un écran pour suivre les cours nous demande beaucoup d’effort, s’il vous plaît, je vous en supplie, ne nous privez pas de notre sport, l’unique chose qui nous permet de traverser cette période difficile.

Jessica Rousseau

Étudiante de 1ere année au cégep

Québec