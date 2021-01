Trois-Rivières: un refuge pour itinérants est la proie des flammes

Un refuge pour sans-abris de Trois-Rivières, le Centre le Havre, a dû être évacué samedi matin après un incendie.

Les pompiers sont arrivés sur place aux alentours de 6 h et ils ont pu rapidement contenir les flammes, a fait savoir le Service incendie de Trois-Rivières, qui n’a pas pu préciser combien de personnes se trouvaient à l’intérieur du bâtiment au moment où le brasier a fait rage.

Heureusement, personne n’a été blessé et l’intervention, qui a mobilisé une vingtaine de pompiers, s’est achevée vers 9 h.

Le bâtiment de la rue Brébeuf a subi des dommages importants sur un étage, mais il n’est pas une perte totale, ont ajouté les pompiers.

Ces derniers sont toujours sur place pour mener l’enquête censée déterminer les causes de l’incendie. Aucune cause possible n’a été avancée ou écartée jusqu’ici.