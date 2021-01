Un grand classique réédité

Considéré comme le livre fondateur de la littérature nord-amérindienne, Une maison faite d’aube mérite toujours sa place au soleil.

Avec la quantité incroyable de romans qui se publient chaque année, on ne voit pas vraiment comment il serait possible d’arriver à tout lire. Sans parler des livres qui parviennent à passer l’épreuve du temps et qui se font régulièrement rééditer...

Du coup, on ne doit sûrement pas être les seuls à découvrir seulement maintenant La maison de l’aube qui, dans cette toute nouvelle traduction, s’intitule plutôt Une maison faite d’aube. Éminemment poétique, c’est d’ailleurs ce titre tiré d’un chant de guérison navajo qui a piqué notre curiosité. Ça et le bandeau écarlate de la page couverture, qui précise que ce grand classique de la littérature américaine a remporté en 1969 le prix Pulitzer de la fiction.

Entre deux mondes

Le roman commence en juillet 1945, alors qu’Abel revient enfin dans le pueblo du Nouveau-Mexique où habite toujours son grand-père, Francisco, un vieil Indien Kiowa. De l’extérieur, Abel a l’air à peu près intact. Mais à l’intérieur, il est complètement sens dessus dessous. Et pour tenter d’y remédier, il n’a rien trouvé de mieux que l’alcool.

On mettra un peu de temps avant de parvenir à saisir les raisons de cette dérive, l’histoire d’Abel, morcelée en courts récits, n’étant pas racontée de façon chronologique. Mais même si on a parfois l’impression de s’y perdre complètement, c’est un livre qui gagne à être lu : au final, on apprend pas mal de choses sur le quotidien, les traditions et les rites ancestraux des Amérindiens du sud des États-Unis, voués à bientôt disparaître.

À lire aussi cette semaine

Lumière d’été, puis vient la nuit

Photo courtoisie

Ce joli roman nous transporte directement en Islande, dans un petit village qui, à première vue, n’a rien d’extraordinaire. Mais lorsqu’on se donne la peine de regarder un peu mieux, on ne tardera pas à remarquer que ses habitants ne sont pas si ternes et banals que ça. De fait, l’auteur nous permettra d’en croiser quelques-uns et chaque fois, on ne sera pas déçu.

Cauchemar

Photo courtoisie

Il y a 12 ans, Noah Harper a été jusqu’à sacrifier sa carrière de policier pour retrouver la petite Alyssa Stone, qui était retenue prisonnière par un malade de la pire espèce. Alors lorsqu’Alyssa, qui a maintenant 19 ans, sera à nouveau portée disparue, Noah ne pourra faire autrement que de partir encore une fois à sa recherche. Un thriller qu’on a tout simplement a-do-ré.

Le corps des femmes

Photo courtoisie

Dans ce très beau livre grand format, la journaliste et biographe française Laure Adler nous convie à un voyage assez particulier : que ce soit à travers la peinture ou la sculpture, elle nous montre de quelles façons le corps de la femme a été représenté depuis la préhistoire. Et bien sûr, chaque œuvre choisie a droit à ses commentaires éclairés.

Terres de tofu

Photo courtoisie

Le tofu, ce n’est pas juste ce truc blanc et sans saveur qu’on voit parfois flotter à la surface des soupes asiatiques. Ce livre grand format est d’ailleurs là pour nous le prouver, puisqu’il le met à l’honneur d’un bout à l’autre : du ragoût de tofu à la sichuanaise au curry de tofu birman, en passant par la fleur de tofu au sirop de gingembre ou le tofu grillé au miso, il nous en présente toutes les délicieuses facettes.

Frissons garantis

Les oubliées du printemps

Photo courtoisie

Ce n’est pas la première fois qu’on voit ça dans un roman policier : un prologue ou un premier chapitre qui se déroule bien des années auparavant et qui nous permet d’être témoins du tout premier meurtre d’un tueur en série qui va, par la suite, faire couler autant de sang que d’encre.

Dans ce septième opus traduit en français de la série allemande Oliver von Bodenstein et Pia Kirchhoff – qui a par ailleurs divorcé et qui se fait maintenant appeler Pia Sander –, on sera donc brièvement transporté en 1981, le temps d’assister à un étranglement, avant d’être catapulté en 2017 dans les environs de Francfort-sur-le-Main. Soit plus précisément à Königstein.

Surprise !

C’est dans cette tranquille petite ville de montagne réputée pour les bienfaits de son climat que sera en effet découvert le cadavre d’un très vieil homme qui, jadis, se faisait un devoir d’accueillir chez lui de jeunes orphelins démunis.

Dépêchée sur les lieux afin d’enquêter sur l’origine de ce décès, l’officier de police Pia Sander découvrira cependant bien pire à proximité de la maison : un paquet d’ossements qui, selon toute apparence, seraient humains. Le vieux Theodor Reifenrath aurait-il été, de son vivant, un dangereux psychopathe ?

Un thriller efficace qui remplit parfaitement son rôle : nous river à un siège du début à la fin !