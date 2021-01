Une directive de Donald Trump pour faire protéger sa famille par les services secrets

L’ancien président des États-Unis Donald Trump s’est assuré que ses enfants auraient droit à une protection des services secrets après la fin de son mandat.

Dans les derniers jours qui ont précédé son départ de la Maison-Blanche, Trump a fait en sorte que les membres de sa famille puissent bénéficier de la meilleure protection, partout dans le monde, sans dépenser un seul dollar.

Le Washington Post a dévoilé que Trump a prolongé une directive pour assurer la protection de ses quatre enfants adultes et deux de leurs conjoints.

Ivanka Trump et son mari, Jared Kushner, Donald Trump Jr, Eric Trump et sa femme, Lara, et Tiffany Trump seront donc protégés pendant les six prochains mois

En plus des membres de sa famille, l’ex-président a également prolongé la protection pour trois membres de son gouvernement: son ancien secrétaire au trésor Steven Mnuchin, son chef de cabinet Mark Meadows et Robert C. O’Brien qui était son conseiller à la sécurité nationale.

Selon la loi fédérale, seuls Trump, son épouse Melania et leur fils de 14 ans Barron avaient droit à la protection des services secrets après son mandat, précise le journal américain.

Trump et son épouse ont droit à la protection toute leur vie, tandis que celle de Barron s’arrêtera le jour de ses 16 ans.