Vos droits de cotisation s’accumulent, il faut en profiter

On va se le dire tout de suite : les plafonds annuels des cotisations REER et CELI demeurent des questions théoriques pour la plupart des contribuables.

Une vaste majorité des épargnants sont loin d’avoir rempli ces comptes à leur maximum, si bien que le risque de dépasser la limite permise reste minime.

Pourquoi ? Parce que les droits de cotisation s’accumulent. Si vous n’avez jamais mis d’argent dans un régime enregistré d’épargne-retraite (REER), l’espace que vous n’avez pas utilisé au cours des années est intact. Vous pouvez le combler d’une seule contribution.

Droits REER

Chaque année, un travailleur peut mettre l’équivalent de 18 % de son salaire dans son REER. Vous avez gagné 40 000 $ en 2020 ? Pour cette année-là, vos droits s’élèvent à 7200 $, sans égard à ceux que vous n’auriez pas utilisés dans le passé.

Carey Price, dont le salaire avoisine les 15 millions $, ne pourrait pas mettre 18 % de ses revenus (soit 2,7 M$) dans son REER. Il y a un plafond, minuscule pour le gardien de but, mais passablement élevé pour le monde ordinaire : 27 230 $ pour l’année 2020.

Il est important de savoir qu’un travailleur qui bénéficie d’un régime de retraite d’employeur voit réduire ses droits de cotisation REER selon un facteur d’équivalence.

Chaque année, on peut voir sur son avis de cotisation fédéral l’espace REER dont on dispose. Si on a déjà retiré de l’argent du REER par l’intermédiaire du régime d’accès à la propriété (RAP), l’avis indique également combien il faut rembourser pour l’année (à défaut de quoi on devra payer de l’impôt sur cette somme comme s’il s’agissait d’un revenu).

On peut retrouver ces informations sur la plateforme « Mon dossier » du site canada.ca ou en appelant à l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Droits CELI

Les droits s’accumulent dans le compte enregistré libre d’impôt (CELI) comme dans le REER.

Ce qu’on peut y déposer chaque année ne dépend pas du revenu de travail. Les limites sont les mêmes pour tous les contribuables de 18 ans et plus, qu’ils travaillent ou non.

Le plafond est déterminé chaque année par le gouvernement fédéral.

Pour l’année 2021, il demeure inchangé par rapport à l’année précédente, à 6000 $.

Comme il s’agit d’un abri fiscal et qu’Ottawa sera en quête de revenus, il ne faut pas s’attendre à des hausses spectaculaires au cours des prochaines années.

Le CELI a été implanté en 2009. Pour un contribuable qui peut y contribuer depuis la première année, les droits accumulés s’élèvent à 75 500 $ en 2021.

Pour savoir quels sont vos droits inutilisés, vous devez passer par « Mon dossier » ou contacter l’ARC.