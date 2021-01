Comment décrypter les sites de rencontres?

Il y a quelques mois, âgée de 70 ans, je me suis inscrite sur un site de rencontres pour aînés. Rapidement, j’y ai fait la connaissance d’un homme de 73 ans qui se décrivait comme étant « très affectueux ». Dès notre première rencontre, il m’a donné plein de bisous dans le cou et m’a fait quelques remarques sur ma féminité qui m’ont tout de même un peu surprise, tout en me paraissant acceptables, voire même plutôt flatteuses.

Comme j’étais curieuse de le connaître davantage, j’ai accepté une deuxième rencontre avec lui. Cette fois-là il m’a parlé du « Traité des caresses », un livre que tout le monde devrait lire selon lui. Le hasard a fait que j’ai appris dans les jours qui ont suivi qu’il avait rencontré une autre femme inscrite sur le site à qui il avait suggéré ce même livre, également dès leur première rencontre.

Que pensez-vous d’un tel comportement ? S’agit-il selon vous d’une façon de faire inappropriée si on la situe dans le contexte des nombreuses dénonciations faites par des femmes qui se plaignent des propos, ou encore des gestes déplacés commis par certains hommes à leur endroit ?

Ou s’agit-il plutôt du comportement d’un séducteur qui agit encore de façon traditionnelle parce qu’il sait qu’elles sont nombreuses les femmes qui sont encore sensibles à l’intérêt qu’on leur porte et qui peuvent succomber à ce genre de propos ?

Peut-on considérer que c’est une manière assez directe de signifier à une femme qu’on veut coucher avec elle ? Un homme qui agit de la sorte en 2020 est-il un goujat, un charmeur ou simplement un homme qui exprime son besoin de tendresse et d’affection ? J’apprécierais avoir votre avis là-dessus ?

Anonyme

Vous me donnez si peu d’informations sur cet homme qu’il m’est difficile de cibler sa vraie nature. Une chose est certaine, cependant, c’est qu’il affiche sa vraie couleur en partant : Il recherche quelqu’un d’affectueux, pour ne pas dire de très affectueux.

Ce n’est certes pas un goujat puisqu’il semble n’avoir posé aucun geste déplacé. Il n’a fait que suggérer une lecture qui, si elle est à ce point importante pour lui, signifie que la femme qu’il veut dans sa vie doit aimer les mêmes choses que lui.

Ce qui m’étonne de votre part, c’est que devant un homme aussi direct sur ses besoins, vous n’ayez pas pris la peine d’explorer le sujet plus avant avec lui. Pourquoi me poser ces questions à moi alors que les lui poser à lui vous aurait rapidement fixé sur les valeurs de ce monsieur ?