De très beaux résultats pour le Québécois Jared Schmidt

Jared Schmidt poursuit sa progression dans le circuit de la Coupe du monde de ski cross, lui qui a signé les deux meilleurs résultats de sa carrière cette fin de semaine à Idre Fjäll, en Suède.

Après une 29e place et l’obtention de ses premiers points, samedi, le skieur de Mont-Tremblant a pris le 33e rang, dimanche, ratant ainsi les huitièmes de finale par 0,06 s.

«Les deux derniers jours ont été formidables pour moi. Je suis très content de mon ski et ça faisait du bien de faire du ski solide le jour de la course», a déclaré Schmidt, qui a affiché un temps de 1 min 15,23 s lors des qualifications.

Avant cette étape en sol suédois qui a commencé mercredi, il ne s’était jamais classé parmi les 40 meilleurs skieurs. Celui qui en est à sa première saison complète en Coupe du monde estime que ses plus récentes performances prouvent qu’il est sur la bonne voie.

«J’ai toujours eu la capacité de skier comme je l’ai fait ces deux derniers jours et même mieux, mais je n’avais pas encore trouvé la confiance pour le faire au niveau de la Coupe du monde, a déclaré l’athlète de 23 ans. Ça donne un super sentiment de réussir. Je travaille toujours fort sur les aspects techniques de mon ski avec mes entraîneurs et nous sommes plus concentrés sur le processus que sur le résultat. Je dois donc continuer de faire confiance au processus.»

Le Canadien Reece Howden est monté sur la première marche du podium pour une deuxième journée de suite à Idre Fjäll. Cette fois, il a devancé Ryan Regez et Jonas Lenherr, tous deux de la Suisse, lors de la grande finale. Tout comme Jared Schmidt, le Montréalais Chris Del Bosco n’a pas réussi à passer les qualifications. Il a conclu sa journée au 48e rang.

De la confiance pour sa sœur

À l’épreuve féminine, Hannah Schmidt - la sœur de Jared - occupait le 12e échelon après les qualifications en raison d’un temps de 1:20,91. Elle a ensuite été stoppée aux quarts de finale en étant la quatrième de sa vague à franchir la ligne d’arrivée et a terminé en 14e place.

«J’étais dans la course avec les trois autres filles, mais j’ai commis des erreurs mineures qui ont fait la différence, a expliqué celle qui avait manqué les quarts de finale par une position la veille. Après avoir regardé la vidéo avec mes entraîneurs, je savais que je devais être plus agressive dans le parcours. C’est un des plus gros parcours avec de grands sauts. La semaine a été une belle expérience et ça me donne une dose de confiance dans mon ski.»

C’est la Suissesse Fanny Smith qui a décroché la médaille d’or. La Française Alizée Baron et la Canadienne Marielle Thompson ont suivi avec l’argent et le bronze.

L’équipe canadienne quittera la Suède en direction de l’Allemagne en vue de la Coupe du monde de Feldberg, qui aura lieu du 29 au 31 janvier.