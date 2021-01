20 ans après, «La vie, la vie» revit

Ils ont plus ou moins 30 ans, triment dur pour se construire une existence paisible et une carrière décente, butinent entre un souper d’amis et une aventure sentimentale décevante aux environs du Plateau Mont-Royal... et n’ont pas de téléphone intelligent.

Sont-ils extraterrestres? Non. Vincent, Marie, Simon, Claire et Jacques sont les inoubliables personnages de La vie, la vie qui, 20 ans presque jour pour jour après sa gloire à Radio-Canada, revit présentement en rediffusion à ICI ARTV, le mercredi, à 19 h et 19 h 30.

Stéphane Bourguignon avait dans sa besace deux romans signés de sa griffe (L’avaleur de sable et Le principe du geyser) quand, surgi de nulle part ou à peu près, il nous offrait à l’hiver 2001 une première série télévisée faisant écho aux préoccupations de sa génération.

Une série qui, à peine diffusée, s’enrichissait déjà du suffixe «culte» au cœur de ses premiers adeptes. Pensée pour 39 épisodes, pas un «blooper» de plus. Qui allait collectionner les Gémeaux, et dont le propos légèrement dramatique, légèrement comique, serait d’actualité pour n’importe quel jeune adulte de n’importe quelle époque. Et qui allait engendrer des cotes d’écoute prouvant qu’il n’y avait pas que «les 30 ans» qui la regardaient. En 2001-2002, bien des groupes d’amis se réunissaient le lundi soir, à 19 h 30, pour apercevoir un petit peu d’eux à l’écran.

Photo d'archives

Esthétique

Son portrait de la trentaine qui se démène, Stéphane Bourguignon l’avait imaginé en picorant la dramatique américaine Thirtysomething, du début des années 1990. En fin de piste, les deux créations ne se ressemblaient pas particulièrement, mais c’est de là qu’était née l’idée.

«Je pense que les gens de ma génération, à l’époque, c’était la première fois qu’on se voyait à la télé, explique l’auteur. Les téléromans ne s’adressaient pas tout à fait à nous. On s’y retrouvait, avec nos préoccupations, en termes de contenu et de contenant. Ç’a beaucoup joué sur le succès de la série.»

Tant Bourguignon que Patrice Sauvé, tellement encensé pour ses superbes images de Montréal qu’on avait rarement vue avec autant de splendeur dans une fiction québécoise – et qui a ainsi créé une mode de séries «urbaines», pas encore estompée –, le monteur Michel Grou que le compositeur Luc Sicard fourbissaient avec La vie, la vie leurs premières armes au petit écran, et avaient amené dans le projet leur bagage accumulé au cinéma ou ailleurs.

Déjà, en écrivant ses textes, l’écrivain imaginait les effets ralentis ou accélérés, les arrêts sur images, les «flashbacks» qui ont donné à La vie, la vie sa signature esthétique si particulière, qui a fait école. Cette parenté avec d’autres médiums, comme le vidéoclip, a contribué à marquer un tournant télévisuel pour la tranche d’âge que visait l’émission, juge Stéphane Bourguignon.

«C’est comme si on venait d’arriver dans notre époque», illustre-t-il.

Intime

Dans La vie, la vie, pas de cascades rocambolesques ou de scènes à grand déploiement au budget illimité. Que Vincent (Normand Daneau) qui cherche à quitter son emploi moche de commis au club vidéo de son frère pour s’émanciper comme scénariste, Claire (Macha Limonchik) qui n’en peut plus des amours impossibles, Marie (Julie McClemens) et Simon (Patrick Labbé) qui aspirent à bâtir une famille et établir leur nid, et Jacques (Vincent Graton), qui souhaite couler des jours doux avec un compagnon sérieux, sans contraintes.

Que «de l’intime», soutient Stéphane Bourguignon. À ne pas confondre avec «le quotidien».

«Ces personnes ne vivaient pas des choses banales. Ils vivaient des choses simples, mais qui exigeaient beaucoup, émotivement. Ils étaient tous à un endroit-pivot de leur vie, et ils devaient trouver le moyen de dépasser cette étape, qui les retenait un peu en arrière. Moi, je disais que c’était une série sur le fait de grandir, évoluer. Chacun des personnages avait un nœud particulier et, sur les 39 épisodes, je me suis attardé à tourner autour de ce nœud-là et montrer comment les personnages arrivaient à le dépasser. Je pense que c’est pour ça que les gens ont aimé la série : on parlait vraiment de l’être humain, de toutes les affaires qui nous "boguent", les défis intimes», résume le créateur, qui planche présentement sur d’autres œuvres pour le petit écran dont il ne peut rien dire pour l’instant, après Tout sur moi (2006-2011) et Fatale-Station (2016).

Encore aujourd’hui, Stéphane Bourguignon reçoit des messages de gens (de tous les âges) lui affirmant avoir regardé pour une deuxième, troisième ou dixième fois La vie, la vie, bien avant qu’on ne se décide à repasser l’opus à la télévision.

Encadré : Ils ont dit...

Vincent Graton (Jacques) : «Le thème de La vie, la vie, l’amitié, était très fort en soi. Cet amour inconditionnel entre cinq amis très différents, mais qui ont une fidélité et un accueil entre eux. On parlait d’acceptation de l’homosexualité, de rêves à atteindre, et les dialogues étaient magnifiques, remplis de perles et de profondeur. J’ai encore certaines répliques en tête. Beaucoup de gais m’ont dit qu’ils étaient contents de voir un gai ne pas être interprété de façon maniérée.»

Macha Limonchik (Claire) : «L’amour des gens pour La vie, la vie était très particulier. Ceux qui ont aimé La vie, la vie l’aiment pour la vie, d’un amour indéfectible. Pour certaines personnes, on ne sera jamais remplacés par une autre émission. Dès le début, on était persuadés d’avoir entre les mains quelque chose de très, très rare, et de très, très précieux, de nouveau, et qui ne s’était jamais fait visuellement. En 2021, ce sont des thèmes qu’on devrait revisiter à la télévision : c’est une série où il n’y avait pas beaucoup de cynisme, avec beaucoup d’amour et d’affection.»

Normand Daneau (Vincent) : «Macha Limonchik et moi, on se connaissait déjà depuis quelques années quand La vie, la vie a commencé, on avait fait du théâtre ensemble, avec Robert Lepage. Tous les acteurs, on est devenus très proches. Ç’a créé un lien unique entre nous, qui va toujours rester grâce à cette émission, de l’ordre du non-dit, du vécu. On se voit moins maintenant, on ne s’appelle pas à tout bout de champ, mais on sait qu’on a participé à quelque chose de spécial ensemble. Quand on se voit, c’est pareil comme la dernière fois.»

Patrick Labbé (Simon) : «On a réussi à faire des petits miracles pour pas grand-chose. Au lieu de simplement faire des mises en place banales, Patrice Sauvé (le réalisateur) orchestrait carrément des chorégraphies. On avait presque à apprendre une danse pour arriver à faire ce qu’il avait en tête. Ça se sentait à l’écran. Il y avait là une dynamique qui était nouvelle, un regard artistique, un souci du détail. Mes enfants n’ont pas vu La vie, la vie; qu’ICI ARTV la rediffuse, ça leur permettra de voir leur père dans une production de qualité.»

Vincent Graton (Jacques) : «Ma nièce Rachel Graton, qui est comédienne, a un groupe d’amis, et cinq personnes du groupe portent les mêmes noms que les personnages. Il y a un Jacques, une Marie, un Simon... (rires)»

Macha Limonchik (Claire) : «Après La vie, la vie, malheureusement, je n’ai plus eu d’offres du tout à la télé pendant des années. Ça ne m’a pas vraiment servi dans ma carrière télévisuelle. Je crois que, les filles, on a eu beaucoup plus de misère à se replacer que les garçons. Eux ont continué une carrière télévisuelle plus importante, et nous, beaucoup moins.»

Patrick Labbé (Simon) : «Comme acteur, j’avais rarement eu à jouer quelque chose d’aussi près de moi et d’aussi réel à interpréter. C’était la première fois que ça m’arrivait, un tel élan où je confondais le personnage avec la personne que je suis, comme être humain. J’ai trouvé des choses en moi, qui m’habitaient, dont je n’étais peut-être pas conscient, mais par l’écriture de Stéphane et des moments vécus avec la production, qui se sont réveillées. Je suis devenu un meilleur homme, par la suite, grâce à ce personnage.»