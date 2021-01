Il faut vaincre la peur du bistouri

Pour rassurer le monsieur qui craint de perdre la vue en se faisant opérer pour les cataractes, je dirais que ma belle-mère et ma blonde sont toutes deux passées par là et qu’elles ont retrouvé la vue de leur jeunesse. C’est d’autant moins complexe que ça se fait par laser et que ça guérit vite.

Pour ma part, j’ai décidé de régler un sérieux problème de vision à 50 ans. Après plusieurs années passées à porter des loupes dans la face, autant pour lire que pour voir les noms des rues quand j’étais au volant, j’ai décidé de procéder à l’opération qu’on appelle monovision : à savoir qu’on m’a opéré l’œil droit pour voir de près et le gauche pour voir de loin. Ce fut un réel succès et rendu à 67 ans, je vois encore très bien.

Comme dirait c’te gars, quand ton char te cause des problèmes tu l’emmènes au garage pour le faire réparer. Ben c’est pareil pour l’être humain qui a, de temps en temps, besoin de certaines mises au point pour retrouver le maximum de ses facultés.

Daniel de Grand-Mère

J’aime bien votre comparaison avec l’automobile pour inciter les réfractaires aux soins à procéder enfin, pour accéder à un mieux-être.