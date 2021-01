La remontée de Chris Boucher et des Raptors se poursuit

L’ailier OG Anunoby a récolté 30 points et malgré une remontée des Pacers de l’Indiana en seconde demie, les Raptors de Toronto l’ont emporté 107 à 102, dimanche après-midi, au Bankers Life Fieldhouse.

Après avoir perdu huit de leurs 10 premiers duels de la campagne, les hommes de l’entraîneur-chef Nick Nurse présentent une fiche de 7-9.

Privés de Pascal Siakam et de Kyle Lowry, les visiteurs avaient pris les devants en dominant le deuxième quart 34 à 23, mais leurs rivaux ont répliqué en ayant le dessus 28 à 19 à l’engagement suivant. Avec un retard de trois points et moins de 10 secondes à écouler au match, les Pacers ont tenté une poussée au panier, mais Chris Boucher s’est dressé devant Domantas Sabonis, permettant à Fred VanVleet de récupérer le ballon dans les airs.

Anunoby a aussi réalisé huit rebonds, tandis que VanVleet et Norman Powell ont respectivement amassé 21 et 20 points. Boucher a conclu la journée avec 12 points et sept ballons saisis sous le panier.

Dans une cause perdante, Sabonis (10 points et 19 rebonds) et Justin Holiday (16 points, 10 rebonds) ont tous deux réalisé un double-double. Myles Turner a été le plus productif offensivement avec 25 points.

Des retrouvailles

L’instructeur-chef de l’Indiana, Nate Bjorkgren, affrontait Nurse pour la première fois. Les deux pilotes sont des amis de longue date, Bjorkgren ayant été l’adjoint de Nurse de 2018 à 2020 avant d’être embauché à titre d’entraîneur des Pacers le 20 octobre dernier. Ensemble, ils ont aidé l’organisation ontarienne à décrocher le premier titre de son histoire dans la NBA en 2019.

Bien plus longtemps auparavant, Bjorkgren a joué pour l’Université South Dakota en 1993, quand son comparse oeuvrait comme assistant avec la formation de cette institution. Il l’a aussi épaulé en tant qu’adjoint au sein de l’Engery de l’Iowa, dans la G-League.

«Je suis très heureux pour lui. C’est une excellente personne et un très bon entraîneur. Nous avons eu beaucoup de basketball ensemble, donc il mérite vraiment cet emploi. Les Pacers ont mis la main sur un bon instructeur», avait déclaré Nurse au réseau ESPN peu après l’embauche de son complice par les Pacers.

Les deux équipes se retrouveront à Indianapolis, lundi soir.