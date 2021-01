L’affaire Myers / Armia

Ça sent le manque de respect à plein nez et les disciplinaires de la LNH ne semblent pas s’acclimater au nouveau hockey, celui qui donne préséance à la vitesse, à l’habileté, au talent.

Il est tout à fait inadmissible que Tyler Myers n’ait pas été suspendu après le coup vicieux qu’il a asséné à Joel Armia en fin de match à Vancouver, jeudi.

J’ai regardé la reprise une dizaine de fois et tous les éléments sont réunis pour sévir afin d’éviter que d’autres joueurs abusent comme l’a fait le géant de 6 pieds et 8.

C’était 6 à 3 en faveur du CH. Il ne restait que deux minutes et demie au match. Les joueurs de Vancouver étaient frustrés. Près de la rampe, Armia était seul contre deux joueurs des Canucks et luttait âprement pour la rondelle sans mise en échec. Avec tout le temps voulu, Tyler Myers s’est imposé lâchement comme troisième homme s’amenant obliquement en sachant très bien que le joueur de Montréal ne le voyait pas venir et ne me dites pas que Myers visait le thorax d’Armia. On voit très clairement, dès l’impact, la tête de la victime partir vers le haut en premier après un choc violent, direct et extrêmement dangereux. La preuve ? S’en est suivi une commotion cérébrale, rien de moins. Une commotion cérébrale n’est pas un ongle cassé, c’est un traumatisme crânien, une collision entre le cerveau et la boîte crânienne. Et la ligue ne sévit pas.

Petit à petit, la qualité des athlètes et la vitesse d’exécution ont fait disparaître les bagarres, les goons, les têtes fêlées. Il ne faut pas abandonner. Tyler Myers, un choix de première ronde, un doué, n’a pas besoin de faire ça pour se faire valoir et la Ligue doit le lui faire savoir. Il a carrément pété une coche, c’est impardonnable.

ET GALLAGHER AUSSI

On dirait de la mollesse, de la paresse de la part de la LNH qui a aussi fermé les yeux sur un geste extrêmement salaud et aussi risqué posé par Brendan Gallagher deux jours plus tôt à Edmonton dans le dos de Darnell Nurse. Sans qu’il le voie venir, Gallagher lui a infligé un double échec sournois, déloyal et on ne peut plus risqué à moins d’une dizaine de pieds de la rampe. Un geste qui ne se fait pas, un acte que la ligue doit proscrire avant qu’un athlète se casse le cou. On a fermé les yeux.

Le circuit Bettman ne respecte pas assez ses joueurs qui, dans ce nouveau style axé sur la vitesse et des jeux de passes électrisants, offrent un spectacle formidable. En maintenant cette inconséquence, cette inapplication des règlements et de la logique, les dirigeants donnent une trop belle chance à ceux qui perdent la tête. Et un autre aspect à ne pas négliger même si on y pense moins en ce temps de pandémie où le hockey est au ralenti : l’exemple aux jeunes qui regardent ces matchs et qui imitent ceux qui sont souvent des idoles. Vous avez des responsabilités là-haut.

