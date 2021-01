Le monde en détox de Donald Trump? Quelques jours à peine après son départ (enfin) de la Maison-Blanche, on respire tout au moins un brin mieux. Avouons-le.

On syntonise CNN et la figure de Trump, présente 24/7 ou presque depuis quatre ans et plus, s’y fait déjà beaucoup plus rare. Sauf, bien sûr, quand il est question de l’horrible tentative de coup d’État au Capitole du 6 janvier dernier. À l’incitation évidente de Trump lui-même.

N’empêche que les reportages en boucle sur le multimilliardaire orange cèdent le pas à ceux, plus raisonnés et équilibrés, sur le nouveau président Joe Biden et la vice-présidente Kamala Harris. Un peu de calme et de bienveillance, quoi.

Or, on le sait – je l’ai aussi écrit au fil du temps -, malgré la défaite de Trump, le trumpisme haineux et raciste, lui, est loin encore de prendre sa retraite de l’espace public et des médias dits sociaux.

Un mouvement chaotique qui, par contre, commence déjà à perdre pied sans sa principale figure de proue.

L’Agence France-Presse en décrit crûment la folie qui l’habite:

«L’extrême droite américaine est en colère. En colère contre Joe Biden, contre Donald Trump, contre la figure mystérieuse «Q», et contre elle-même.

Sur internet, les publications et les forums où se rejoignent les extrémistes regorgent de déceptions et de dissensions depuis l’échec de l’insurrection du 6 janvier au Capitole à Washington, et depuis l’investiture de Joe Biden comme président des États-Unis.

Les adeptes de QAnon, un mouvement conspirationniste avec son oracle «Q», sont principalement en proie au désarroi, leurs prédictions millénaristes de chaos avec l’arrivée au pouvoir du démocrate ne s’étant pas — pour le moment — réalisées.

Les groupes ultranationalistes, de suprémacistes blancs et autres néonazis ont été poussés encore plus vers la clandestinité avec les arrestations de leurs membres ayant pris part à l’insurrection au Capitole.

Selon des experts sur les mouvements extrémistes et le terrorisme intérieur, la fin de la présidence Trump a représenté un revers pour ces groupes.

Mais ils affirment également que ces derniers sont loin de disparaître et qu'ils sont, d’une certaine manière, encore plus enclins au passage à la violence. (...)

Loin d’être épuisées, «l’énergie et la dynamique de l’extrême droite sont plus fortes qu’à n’importe quel moment de l’histoire récente», souligne aussi Colin P. Clarke du Soufan Group, un groupe de recherche en sécurité et renseignement. (...)

Pour Colin P. Clarke, les groupes violents d’extrême droite n’ont besoin de recruter qu’une faible proportion d’adeptes de mouvements comme QAnon pour construire des réseaux capables de violence destructrice.

Le chercheur compare le niveau de colère à celui qui existait au début des années 1990, lorsque plusieurs actes de terrorisme intérieur ont été perpétrés par des extrémistes antigouvernementaux, comme l’attentat à la bombe d’Oklahoma City qui avait fait 165 morts en 1995.»

Pas sortis du trumpisme

Bref, les États-Unis et l’Occident, dont le Canada, ne sont pas encore sortis de l’auberge trumpienne. Loin s’en faut.

Ce mouvement est trop large et trop diffus pour disparaître d’un coup de baguette magique électorale.

Que faire?

Sur le plan politique, Joe Biden n’aura tout simplement pas droit à l’erreur.

En plus d’avoir à naviguer à travers une pandémie mondiale qui, en moins d’un an, aura déjà fauché plus de 400 000 Américains, la manière même dont il remplira ses fonctions présidentielles devra servir d’exemple à la positive.

Pour inspirer le meilleur au sein d’une population, un leader n’a d’ailleurs pas nécessairement besoin d’être charismatique. Il doit cependant gouverner par l’exemple.

Cette mission, complexe à mener dans un pays gravement polarisé, Joe Biden est tout à fait conscient qu’elle est dorénavant la sienne.

Tel qu’il l’a promis, saura-t-il vraiment encourager les Américains à tenir des débats publics moins hargneux, moins haineux?

Une des clés d’un éventuel post-trumpisme, si cela est même envisageable considérant la radicalisation continue du Parti républicain depuis quinze ans, c’est bien celle-là.