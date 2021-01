PGA: Si Woo Kim l’emporte à La Quinta

Le Sud-Coréen Si Woo Kim a réalisé une brillante performance de 64 (-8) pour remporter le tournoi American Express du circuit de la PGA, dimanche à La Quinta en Californie.

Lors de la quatrième et dernière ronde de l’événement, le golfeur de 25 ans a réussi huit oiselets et n’a jamais fauté. Il a ainsi mis la main sur une troisième victoire en carrière sur le prestigieux circuit. La dernière fois qu’il avait remporté un tournoi, c’était en 2017 lors du Championnat des joueurs.

Kim a terminé la compétition avec un cumulatif de 265 (-23), ce qui lui a permis de devancer l’Américain Cantlay par une frappe.

Ce dernier a épaté la galerie en remettant une carte de 61 (-11). Le septième meilleur joueur au monde a retranché un coup à la normale à 11 occasions, dont trois fois de suite entre les quatrième et sixième trous.

Amorçant la journée de compétition à égalité au premier rang du classement, Tony Finau a dû se contenter du quatrième échelon. Le représentant du pays de l’Oncle Sam a complété le tournoi avec un cumulatif de 269 (-19). L’Australien Cameron Davis a fini troisième, lui qui a frappé trois coups de plus que le gagnant.

Du côté des Canadiens, c’est Adam Hadwin qui a obtenu le meilleur résultat. Le natif de Moose Jaw a fini l’événement en frappant la balle à 278 (-10) reprises. Cela lui a conféré le 32e rang, qu’il partage avec quatre adversaires. Lors de son dernier tour de piste, il a joué 66 (-6).

Roger Sloan et Nick Taylor ont respectivement remis des cartes de 75 (+3) et 73 (+1) dimanche. Ils ont fini aux 40e et 47e échelons.

Dans le cas de Taylor, il s’agissait d’une deuxième contre-performance en autant de jours. Le Manitobain, qui était à un coup de la tête après deux rondes, avait joué 74 (+2) la veille.